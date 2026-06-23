El pirotècnic de la mascletà de hoy: "La mascletà no es solo el final, es una coreografía que va a más"

Pregunta: ¿Cómo será la mascletà de Hermanos Ferrández?

Respuesta: Será una mascletà característica nuestra, con el máximo que se puede disparar, unos 150 kilos, y una duración de entre cinco y cinco minutos y medio. Empezará digitalizada desde el principio, con unos dos minutos de fuegos aéreos y terrestres, pitos, truenos y serpentinas. Después llegará el cuerpo terrestre, acompañado en todo momento por juego aéreo, en crecimiento hasta un terremoto terrestre potente y largo, un bombardeo aéreo también en aumento y un golpe hermético final.

P: ¿Qué novedad incorporará este año para sorprender al público?

R: Vamos a utilizar pitos tritonos, que tienen un sonido nuevo, y haremos una coreografía distinta a la de otros años, porque hay que renovarse. Pero en la mascletà está casi todo inventado. Al final, lo que la gente quiere es que el golpe le llegue al pecho y sentirlo. Eso es lo que más gusta.

P: ¿Qué cree que deberían valorar más los espectadores?

R: Creo que en los últimos años la gente se queda solo con el terremoto final. Ha habido empresas que hemos hecho espectáculos compensados desde el principio, pero parece que el público solo espera ese remate. Para mí, la mascletà es mucho más que eso, es una coreografía que va a más. No es entretenerse un poco y quedarse solo con el final, sino valorar todo el conjunto.

Al final, lo que la gente quiere es que el terremoto le llegue al pecho

P: ¿Hasta qué punto ayuda reducir el tiempo mínimo?

R: Creo que mejora el concurso. Una mascletà de cinco minutos ya es suficiente. Lo que no puede ser es que a un compañero le falte un segundo y quede descalificado. A lo mejor ha disparado la mejor mascletà y por un segundo se queda fuera. Eso es muy duro. Se deberían juzgar otras cosas. Puede haber un mínimo de cinco minutos, pero con un margen de 15 o 20 segundos, porque una mascletà no es mejor por durar un segundo más que otra.

P: ¿Qué debería revisar Alicante para atraer a más pirotecnias?

R: Hay muchas cosas que mejorar a nivel institucional, aunque prefiero no entrar demasiado. Había un compromiso de igualar a las tres capitales en precio y la única que se ha quedado estancada ha sido Alicante. Los servicios no son los mismos que en València o Castellón, así que no se puede pedir el mismo espectáculo y luego mirar para otro lado. Si una pirotecnia tiene que repetir y disparar fuera de concurso es porque hay empresas que no quieren venir a Alicante.

P: ¿Dónde sitúa el debate sobre Luceros como escenario?

R: La mascletà siempre se ha disparado en Luceros. No le doy la razón a unos ni a otros porque no conozco otros sitios de Alicante. n