Noche de San Juan en Alicante: estas son las playas en las que se pueden saltar hoy las hogueras

La noche de San Juan se celebra hoy en toda España. La tradición de saltar las hogueras en las playas en la noche más corta del año ya se ha convertido en un clásico de esta celebración pero no en todos los municipios de la provincia de Alicante está permitido. Hay muchos consistorios que han decidido prohibirlas y han organizado dispositivos de seguridad en torno a los arenales.

Alicante

La ciudad de Alicante sigue inmersa en las Hogueras 2026 y el ayuntamiento ha decidido mantener la prohibición de encender hogueras en los arenales en la noche de San Juan. Como ya ocurrió en 2025, habrá un amplio dispositivo de Policía Local que velará porque no se enciendan fogatas ni se hagan botellones.

El Campello

El Campello sí que permite hacer hogueras en las playas de su municipio pero con un control policial exhaustivo. El operativo incluirá controles en los vehículos en todos los accesos al municipio para comprobar que no lleven elementos prohibidos para alimentar fogatas como muebles, objetos de hierro o líquidos inflamables. Igualmente, a partir de la medianoche habrán controles de alcoholemia en las salidas de la ciudad, en el área urbana y en los accesos a los municipios vecinos.

Los que se acerquen a las playas de Muchavista y Carrer la Mar para saltar las hogueras deben saber que hay únicamente 12 zonas acotadas para poder hacerlo. Son las siguientes:

Playa de Muchavista: Frente Urbanización Tobago

Frente Avenida Alicante

Frente edificio Muchavista (C/ Dr. Severo Ochoa)

Frente apartamentos Altos Blancos

Frente Urbanización Mariola (C/ Oviedo)

Frente C/ Mongomit

Frente aparcamiento C/ Murillo Playa Carrer la Mar: Frente edificio Torre Espigón

Frente C/ Muchamiel

Frente calles Colón y Hernán Cortés

Frente C/ Alcalde

Frente Clot d’Illot (junto a pistas de petanca)

A esos espacios acotados se podrá acceder a partir de las siete de la tarde. Después de la fiesta, a las 3 de la madrugada comenzará el trabajo duro de la empresa FCC y técnicos municipales de los departamentos de Servicios Públicos y Playas para que a las 8:30 horas los arenales estén perfectos para el disfrute de los bañistas.

Elche

En Elche no estarán permitido ni hogueras ni botellones en sus playas. La Policía Local establecerá un amplio dispositivo que contará con 45 agentes y drones para preservar el entorno natural y asegurar los arenales.

Santa Pola

El Ayuntamiento de Santa Pola habilitará dos sectores en la playa de Levante y Gran Playa donde estará permitido prender las fogatas. Eso sí, quedará totalmente prohibido hacer fuego fuera de las zonas delimitadas y habrá un dispositivo de seguridad para evitarlo.

De igual modo, no se podrá cocinar ni hacer brasas en la playa, por tanto, únicamente se permitirá comer alimentos precocinados. Al hilo, se multará el consumo de bebidas alcohólicas para evitar los botellones.

D. Pamies

Torrevieja

Las playas de Torrevieja sí que estarán abiertas la noche de San Juan. Serán cuatro los espacios litorales en los que estará autorizado este uso: La Mata, El Cura, Los Locos y Los Náufragos, y estarán controlados por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Este dispositivo controlará, además de que no se realicen hogueras sin material municipal y el consumo de alcohol.

El ayuntamiento aportará unos 30.000 kilos de madera de pino y madera para la celebración de esta fiesta y no se permitirá otro tipo de maderas ni elementos que puedan utilizarse para hacer hogueras. El horario para la celebración de la Noche de Hogueras de San Juan en las cuatro playas torrevejenses será de 20.00 a 02.00 horas.

Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm recuerda que durante la Nit de Sant Joan no estará permitido hacer hogueras en las playas, acceder con envases de vidrio ni utilizar los denominados farolillos voladores, tal y como recogen las ordenanzas municipales. El dispositivo especial estará operativo la noche del martes 23 de junio, con refuerzo de seguridad, socorrismo y limpieza, y el consistorio pide la colaboración de residentes y visitantes para evitar incidentes y facilitar que los arenales puedan quedar en condiciones desde primera hora del miércoles.

Orihuela Costa

Orihuela también se suma a los municipios de la provincia donde se podrá celebrar la Noche de San Juan con hogueras en la playa. En este caso, el Ayuntamiento permitirá encender fuego en dos arenales concretos: La Glea, en Campoamor, y La Zenia.

En el acceso a las playas se entregará madera libre de residuos para las hogueras, por lo que no estará permitido entrar con otro tipo de madera ni con combustibles. La medida busca evitar materiales peligrosos o contaminantes durante la celebración.

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Además, por seguridad, se recomienda que las hogueras no superen un metro de altura. Al finalizar la noche, los asistentes deberán recoger sus enseres y desperdicios, con un llamamiento municipal a la responsabilidad para colaborar en la conservación del entorno.