El polémico comentario de Pedro Espadero sobre Torremanzanas tras un cartel de la Hoguera Oficial por el que ha tenido que disculparse

Nueva polémica en torno a la Hoguera Oficial. El artista encargado de su construcción, Pedro Espadero, se ha disculpado ante los vecinos de Torremanzanas tras tras haberse referido al municipio como “pueblecito de mierda”. Unas palabras por las que el autor ha tenido que dar explicaciones públicas tanto en redes sociales como en el programa de radio en el que hizo dichas declaraciones.

El origen de estos comentarios se halla en la polémica por haber reflejado el nombre del municipio con un error ortográfico. En la Hoguera Oficial de este año, plantada frente al Ayuntamiento de Alicante y titulada “Singulares”, se destacan fiestas tradicionales de la ciudad de Alicante y de diversos pueblos de la provincia. Uno de ellos es Torremanzanas, cuyo nombre salió escrito como “Torremananas” debido a un error humano.

El artista rectificó con la elaboración de un nuevo cartel, que este lunes ya se podía ver a los pies del monumento, pero las críticas en redes sociales ya se habían hecho públicas y Espadero no las aceptó de buen grado. En una entrevista radiofónica realizada este lunes antes de la mascletà, el artista aseguró que “todos los pueblos” con presencia en el monumento le habían dado las gracias “menos uno". "Porque resulta que en el rótulo me equivoqué en una letra”, señaló, en alusión a Torremanzanas.

Un detalle de la Hoguera Oficial, con una de las alusiones a Torremanzanas / Alex Domínguez

Tras explicar que había cambiado el cartel, Espadero subió el tono. “Lo que tendrías que haber hecho, que eres un pueblecito de mierda, es llamarme y decirme 'mira, has tenido un error, cambia el nombre', y lo que tendrías que haber hecho es darme las gracias por acordarme de su pueblo y de sus fiestas”, afirmó sin llegar a mencionar el nombre del municipio en ningún momento. Además, añadió que “la gente no se dio cuenta del error porque no sabe ni el nombre del pueblo”.

Rectificación

Horas después de estas polémicas declaraciones, el artista publicó en sus perfiles de redes sociales un mensaje haciendo referencia a sus “lamentables declaraciones, fruto de un calentón”. Espadero asegura que “algunas personas” le “atacaron en redes” tras el error y “por contestar a esas personas” ha “ofendido a todo un pueblo”, al que les pide “humildemente perdón”. El constructor relaciona su reacción con su “impulsividad”. “A veces no pienso lo que digo”, asegura.

Además, dice haber hablado con el alcalde, José Miguel Bernabeu, del PP, a quien define como “una persona encantadora y comprensiva”. Estos elogios los ha pronunciado este mismo martes en una nueva intervención en la misma radio en la que hizo las polémicas declaraciones. “Le pedí todas las disculpas que pude y creo que me las aceptó, fue un error tremendo”, reconoce.

Por último, el propio Espadero dice haberse “enterado” de que las críticas por el rótulo mal escrito no eran del pueblo, sino de “gente de la oposición que quería utilizar políticamente un error de un cartel”. “Y yo me calenté pensando que había sido el pueblo y ofendí a personas que no debía”, concluye, a la vez que admite haber “metido la pata”.