Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, martes 23 de junio: quinta mascletà, dansà y desfile folklórico

La ciudad ya están inmersa en las Hogueras de Alicante 2026 y las calles vibran con los monumentos y el olor a pólvora. Este martes, 23 de junio a partir de las 12.00 horas tendrá lugar la entrega de la Ofrenda de Flores en el Mercadito de fogueres y a las 13.00 horas será el turno de la Colla de Nanos i Gegants.

La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la quinta mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Pibierzo que hizo las delicias de los alicantinos.

Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Dansà d'Alacant en torno a la Hoguera oficail a cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet y Colla federal de Federació de Folklore d'Alacant, desde la plaza del Ayuntamiento. A las 19.00 horas arrancará el Desfile Folklórico Internacional, que pasará por la calle San Vicente, Rambla de Méndez Núñez, calle Rafael Altamira hasta la plaza del Ayuntamiento.

Por la noche la fiesta se trasladará a las barracas y racós.