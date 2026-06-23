La proliferación de racós y discotecas dificulta el tránsito seguro por las calles de Alicante en Hogueras

Apenas un metro de espacio para las aceras en las zonas donde los racós invaden la calzada. Es lo que se observa en numerosas calles de Alicante, tanto en el centro como en los barrios, en estos días grandes de Hogueras, cuando el ocio nocturno no solo se hace notar a través de la música a un volumen elevado, sino también a lo largo del día debido a como condiciona el tránsito peatonal.

Uno de los lugares en los que más se observa este fenómeno es en las calzadas laterales al Teatro Principal. En la calle Castaños, a la altura del equipamiento cultural, la acera se ha estrechado de tal forma que las aglomeraciones se repiten en la mayor parte de la jornada. “Lo estamos pasando muy mal, andar por aquí es imposible y además se concentra suciedad y todos los días lo tenemos que limpiar todo”, protesta Galia Hrynyshkyn, que regenta una tienda en esta misma zona.

Lo estamos pasando muy mal, andar por aquí es imposible Galia Hrynyshkyn — Comerciante

Según su testimonio, muchos comercios cercanos “han cerrado estos días” debido a que “tanta gente andando concentrada y la poca visión con la instalación del racó hacen que los clientes no vengan". Una situación similar se da en la avenida de la Constitución, en el otro lateral del Teatro Principal, donde las vallas de un racó que ejerce función de discoteca nocturna invaden la acera.

Las aceras deben ser para el peatón, no para las barracas Andrés Conesa — Vecino

Los bancos para facilitar el asiento de los paseantes, incluso, se quedan dentro del perímetro del racó, mientras que la acera acumula personas de manera continuada. “Las aceras deben ser para el peatón, no para las barracas”, dice Andrés Conesa, vecino de la zona que lamenta el “colapso”.

Aglomeración en la calle Castaños, a la altura del Teatro Principal. / Rafa Arjones

Este ciudadano cree que “las barracas y los racós tendrían que estar en la carretera y respetar la zona peatonal”, y apunta también el problema generado por “los orines y los olores que generan”.

Más zonas con problemas

Hay otras zonas de Alicante que viven un problema similar. Uno de los más visibles es el entorno del Portal de Elche, en su parte colindante a la calle Bailén, donde la invasión de la acera se perpetúa hasta pasada la calle Bilbao y llegar a La Explanada, paseo emblemático de Alicante ocupado actualmente, también, por este tipo de espacios.

Es evidente que es muy complicado cruzar la calle en estas condiciones Marga Ortiz — Vecina

Marga Ortiz, vecina de la zona, lamenta que “quería ir a ver una hoguera pero no se puede pasar”, además de admitir “no saber” qué ruta tomar para llegar al destino deseado. “No se puede pasar por ningún lado”, añade. A su vez, recuerda la dificultad que sufren las personas con diversidad funcional o incluso las que pasean carritos de bebé. “Es evidente que es muy complicado cruzar la calle en estas condiciones”, señala.

Ante cualquier emergencia puede haber problemas, es normal que mucha gente se vaya de Alicante estos días María José Aura — Vecina

También María José Aura, que pasea habitualmente por esta zona con sus perros, critica que “las calles están imposibles, las aglomeraciones son enormes y esto no obedece al sentido común”. Su crítica se amplía también al paseo de La Explanada, donde “por fin consiguieron retirar las casetas de los hippies para ganar espacio y ahora resulta que ponen racós gigantes”, en alusión a los espacios reservados que van desde Canalejas hasta la Puerta del Mar. Por otra parte, señala las restricciones en el tráfico de vehículos, ya que “la gente no puede prácticamente sacar sus coches, y ante cualquier emergencia puede haber problemas, es normal que mucha gente se vaya de Alicante estos días”, valora.

Zona de difícil tránsito en el entorno del Portal de Elche, este lunes / Rafa Arjones

En la zona más cercana a Luceros, entre la avenida Maisonnave y la de la Estación, son muchas las calles que también sufren esta situación. Un ejemplo es la General Lacy, donde las restricciones de tráfico condicionan el día a día de los vecinos durante Hogueras y, además, la reducción de la acera suscita críticas. “Ha habido quejas que se han remitido al Ayuntamiento porque conducir y aparcar es imposible y caminar es muy, muy complicado”, dice Mónica López, que trabaja en la zona.

Nos tenemos que acomodar a esto porque así tiene que ser, por lo visto Patricia Borrell — Vecina

Antonio González, otro vecino de General Lacy, recuerda que en años anteriores “dejaban un acceso por General O'Donnell para los coches, pero este año es horrible”. Y aunque señala que “andar, en algunos tramos, no es tan complicado como en años anteriores”, los desplazamientos a pie siguen siendo “difíciles”. Patricia Borrell, que camina con andador, se muestra algo más crítica, como sucede entre las personas con movilidad reducida, principales damnificados de los cortes de calles en las Hogueras. “Nos tenemos que acomodar a esto porque así tiene que ser, por lo visto”, afirma a la vez que recuerda que esta situación “se ha dado toda la vida”, señala.

Cortan las calles, es complicado llegar, faltan baños, zonas de basuras, las aceras son estrechas y en ellas se ven trozos de vidrio y huele a restos de bebida Juan Cañón — Comerciante

Al otro lado del centro de Alicante, en la calle Belando, también hay críticas por esta situación. Juan Cañón, que regenta un local de droguería y estilismo, cerró el pasado viernes para concentrar sus esfuerzos en su otro establecimiento, en Playa de San Juan. “Cortan las calles, es complicado llegar, faltan baños, zonas de basuras, las aceras son estrechas y en ellas se ven trozos de vidrio y huele a restos de bebida”, añade. Según su testimonio, “han hecho las calles a la medida del turismo, no a la de los que viven o trabajan”. Una crítica que comparte Juan Pina, que también ostenta un local en esta calzada y donde incluso “se han obstaculizado algunas salidas de emergencia”, critica, a la vez que asegura que “no pasan barrenderos suficientes con tanta suciedad”.