Susto tras la mascletà: los bomberos intervienen en una palmera ubicada junto al terremoto final
Un equipo evitó que la emergencia, originada tras el disparo pirotécnico, fuera a más en el epicentro del espectáculo
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Susto tras la mascletà. Los bomberos de Alicante intervinieron este martes 23 de junio tras la mascletà disparada por la pirotecnia Hermanos Ferrández al detectarse que una palmera situada en la zona donde se dispara el terremoto final comenzaba a humear. El aviso activó la respuesta de un camión de emergencia, que ya se encontraba en la plaza de los Luceros, y que se desplazó hasta el punto afectado.
Los efectivos actuaron con agua directamente sobre la palmera, logrando apagar el foco en una intervención rápida que evitó que el incidente fuera a más en la plaza.
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