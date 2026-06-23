Vivir sin hogueras en Alicante: los barrios que renunciaron o que nunca tuvieron

La Fiesta alicantina no llega a todos los barrios. En la edición actual de Hogueras hay un total de 92 monumentos que no se reparten por la totalidad del término municipal. La lejanía respecto al centro, la falta de presupuesto o la simple ausencia de tradición son las razones más comunes por las que algunos barrios no acogen la fiesta local más popular. Algunos las echan en falta. Otros, sencillamente, entienden que plantar hogueras no es lo que corresponde.

Hay barrios que se han sumado recientemente a la tradición. El último la Albufereta, que se ha incorporado este mismo año, no sin oposición vecinal debido al temor al ruido y a las molestias. Lo propio hizo el PAU 5 el año anterior, en Playa de San Juan, con el nombre de Remigio Soler y que es la más situada en el litoral norte del término municipal.

Otros barrios no han dado este paso y no parecen tenerlo previsto. Al menos a corto plazo. Un ejemplo es el del Raval Roig, que cuentan con fiestas propias que datan de la primera mitad del siglo XIX. Un factor que les otorga identidad propia y que les aleja de las Hogueras. Francisco Llorca, natural del barrio e implicado en su divulgación cultural, apunta que el Raval Roig solo celebró Hogueras en tres ocasiones durante los años treinta del siglo pasado, antes de la Guerra Civil.

En el Raval Roig hay un orgullo muy grande por la fiesta propia Francisco Llorca — Vecino del Raval Roig

“También hubo intentos de recuperarlas a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero nos opusimos porque tenemos fiestas propias que de por sí nos cuestan mucho de sacar adelante”, argumenta. Llorca recuerda que los vecinos del Raval Roig que se identifican con las Hogueras participan en comisiones, pero “en el barrio hay un orgullo muy grande por la fiesta propia, e incluso la impulsan personas con orígenes en el Raval Roig y que ya no viven en aquí”.

Barrios vulnerables

Diferente es el caso del barrio del Cementerio, uno de los más vulnerables de Alicante. Uno de los vecinos más implicados en el día a día, José Hernández, cree que “sería bueno tener Hogueras para que los vecinos se integren más con la sociedad”. Sin embargo, “aquí no hay limpieza, como para que haya Hogueras”, protesta.

Hernández tiene pasado foguerer. Su barrio de origen era Montoto, a la altura de Los Ángeles, donde se integró en una de las comisiones del barrio hasta que se casó a los 17 años. “La hoguera era un buen refugio para el barrio, es una fiesta muy bonita y se vive mucho”. Sin embargo, cuando se trasladó al Cementerio dejó de participar en la fiesta. Actualmente, él y algunos de sus vecinos se trasladan con asiduidad al monumento más cercano, el que se ubica en Ciudad de Asís.

En el barrio del Cementerio no hay limpieza, como para que haya Hogueras José Hernández — Vecino del barrio del Cementerio

El Cementerio no es el único barrio vulnerable sin hoguera. Juan XXIII dejó de plantar en 2015 tras haber dado a la Fiesta siete Belleas del Foc. En el año citado dejó de plantar al contar con una comisión de solo diez festeros. Lo propio ocurrió en Colonia Requena, también en la Zona Norte, a partir de 2002.

Lejanía

Más singular es la situación de Tabarca. Su insularidad aleja la isla del resto del término municipal y, en consecuencia, también de la Fiesta. Según se lee en la web de la Federació de Fogueres, la única hoguera plantada en la isla llegó en 1965, pero la experiencia no se repitió. Antonio Ruso, vecino de Tabarca, recuerda que en 2005, cuarenta años después, se recreó el monumento para celebrar el aniversario.

No hemos tenido nunca la intención de tener hoguera, porque además coincide con las fiestas de San Pedro, que son el 28 de junio y la celebramos Antonio Ruso — Vecino de Tabarca

“No hemos tenido nunca la intención de tener hoguera, porque además coincide con las fiestas de San Pedro, que son el 28 de junio y la celebramos”, explica el vecino, que también recuerda que en la noche de San Juan se acostumbraba, en la playa de la isla, a “quemar muebles y trastos viejos”. Por San Pedro, los tabarquinos organizan verbena, juegos para niños, misa, procesión, almuerzo popular e incluso se ha llegado a escuchar una pequeña mascletà en la Plaça Gran, limitada por las normas que obligan a preservar las condiciones medioambientales de Tabarca.

En núcleos de población más alejados de Alicante las Hogueras tampoco se plantan. El Bacarot, el Rebolledo, el Verdegàs, Fontcalent, la Cañada del Fenollar, Santa Faz o Tángel prescinden de la fiesta local más popular. Villafranqueza, que fue municipio independiente hasta hace casi un siglo y cuenta con Moros y Cristianos, tuvo hoguera entre 2008 y 2015. Diferente es el caso de La Alcoraya y El Moralet, donde han plantado hoguera fuera de los días grandes de la Fiesta: por Santa Ana, a finales de julio, en el primer caso; y también en julio por las fiestas patronales en el segundo.

Prácticamente todo el mundo se desplaza a Alicante a ver Hogueras y a participar en la Fiesta Almudena Pastor — Vecina de El Moralet

Sin embargo, las restricciones medioambientales han interrumpido esta práctica. Almudena Pastor, presidenta de la Comisión Padres e Hijos de El Moralet, recuerda haber quemado hogueras durante cuatro años consecutivos hasta que el año pasado no obtuvieron permiso debido a la alerta roja por incendios forestales. “Este año es imposible plantarla por el mismo motivo”, lamenta.

La fiesta de este núcleo poblacional, que está federada, se celebra entre los días 9 y 12 de julio y la hoguera la proporcionaba el Ayuntamiento para fomentar la tradición. La que estaba prevista para quemar el pasado año la tienen, según pastor, en un almacén. Según la vecina, contar tener una hoguera en El Moralet “sería bueno”, ya que “prácticamente todo el mundo se desplaza a Alicante a ver Hogueras y a participar en la Fiesta”.