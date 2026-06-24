El concurso de fuegos artificiales "vuelve" a El Postiguet de Alicante con el estreno de tres pirotecnias

Se acaban los días grandes de Hogueras y comienza una nueva edición del concurso de castillos de fuegos artificiales. Este año vuelven a lanzarse desde El Postiguet, aunque a la altura del Paseíto Ramiro, después de que el año pasado se trasladaran a la Zona Volvo. Anteriormente, los disparos se habían lanzado a la altura de El Cocó. No es la única novedad, ya que entre las compañías que participan habrá tres que se estrenan en el certamen de pirotecnia nocturna.

Es el caso de los dos primeros participantes. Pirotecnia Zaragozana abrirá el concurso el jueves 25 de junio a partir de las 12 de la noche, que es el horario de los cinco disparos que se alargarán hasta el lunes. La empresa, que tiene un larguísimo recorrido, ya que fue fundada en 1860, concurre por primera vez en el concurso y acumula experiencia en mascletás, por ejemplo en 2018 en Alicante, y más recientemente en València.

La segunda noche, la del viernes, también contará con una empresa de estreno. Se trata de Pibierzo, de la comarca leonesa de El Bierzo, que este año irrumpe con una gran responsabilidad, ya que es la encargada del diseño de la Palmera y se encargó, además, de la mascletà del lunes 22 de junio con un disparo de altura que convenció al público.

El sábado llegará el turno de un clásico en el certamen. Hermanos Ferrández, empresa radicada en Beniel (Murcia) y gestionada por oriolanos, fue la ganadora de tres de las últimas diez ediciones: 2017, 2022 y 2024. Desde 2015, ha participado en todos los concursos de fuegos artificiales a excepción de 2023, cuando no compareció. A su vez, Hermanos Ferrández fue la protagonista de la mascletà del domingo, con un disparo muy aplaudido.

Los fuegos artificiales de Hermanos Ferrández deslumbran en Alicante / Pilar Cortés

La otra empresa que se estrena en los fuegos artificiales es Pirotecnia Alto Palancia, con sede en Altura (Castellón) y que disparó la última mascletà de esta edición de Hogueras, la de este miércoles, con un espectáculo memorable. Su castillo nocturno tendrá lugar el domingo.

Por último, el concurso lo cerrará el lunes Fuegos Artificiales del Mediterráneo, que participa en el disparo nocturno por cuarto año consecutivo y que han sido los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso de la mascletà de Hogueras. Actualmente, aspira a sumar el tercer triunfo consecutivo.

Los grandes ausentes de esta edición son Hermanos Sirvent, ganadores del concurso del castillo de fuegos artificiales del año pasado, que no participarán en el certamen, como tampoco han lanzado desde Luceros.

Cada castillo tendrá una duración mínima de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso, y el Ayuntamiento de Alicante fija que los disparos sean principalmente aéreos, aunque también fuegos acuáticos. La empresa ganadora recibirá una recompensa de 2.000 euros.

El lanzamiento nocturno prolonga durante cinco noches el ambiente festivo y de pólvora en Alicante, con una gran expectación con gente concentrada en los lugares cercanos a la playa de El Postiguet.