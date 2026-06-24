Elche y Toledo se suman al día grande de las Hogueras de Alicante en la mascletà

La última mascletà de las Hogueras en Luceros ha contado con rostros nuevos. Entre ellos el del alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz. El regidor no había hecho acto de presencia en los seis disparos anteriores pero se daba por descontada su presencia en la fuente de Bañuls. Otro alcalde popular que ha acudido a la cita ha sido el de Toledo, Carlos Velázquez, que ha devuelto así la visita que las Hogueras hicieron este año a su ciudad dentro de sus acciones de promoción. Ruz y Velázquez han compartido un rato de charla antes del comienzo de los disparos y el toledano ha mostrado interés por el estado de salud del ilicitano, que, recientemente, protagonizó una indisposición médica.

Más allá de los regidores, la última mascletà de este año ha vuelto a contar con la presencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha acudido por tercera vez. El de Finestrat ha estado acompañado por sus compañeros en el Consell Susana Camarero, José Antonio Rovira y Marián Cano. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda se ha estrenado este miércoles en Luceros, mientas que los conseller alicantinos han sido asiduos en la fuente. De hecho, Rovira, ha sido de los pocos que ha completado el siete de siete. También lo ha hecho el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mientras que otro de los asiduos, el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, no ha podido acudir esta jornada por sus compromisos festeros en la ciudad en la que es regidor.

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La representación socialista ha corrido a cargo de la portavoz municipal, Ana Barceló, y de la diputada autonómica Yaissel Sánchez. Por parte de Compromís no ha acudido su portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, por lo que la única presencia ha sido la de la edil Sara Llobell. En cuanto a Vox los presentes han sido el diputado autonómico José Muñoz, que también ha estado presente los siete días, y los cuatro concejales en Alicante: Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera.