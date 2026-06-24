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La Fiesta se da cita en la misa de San Juan Bautista en Alicante

La ceremonia, oficiada por el obispo José Ignacio Munilla, contó con la asistencia de las Belleas del Foc, las Falleras Mayores de València y las Reinas de la Magdalena de Castellón

La Fiesta se da cita en la misa de San Juan Bautista en Alicante

La Fiesta se da cita en la misa de San Juan Bautista en Alicante / REME VÉLEZ

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La concatedral de San Nicolás de Alicante acogió este miércoles 24 de junio la tradicional misa en honor a San Juan Bautista, una de las citas más destacadas de las Hogueras, con una ceremonia fue oficiada por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Al acto asistieron las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor. También estuvieron presentes las Falleras Mayores de Valencia, las Reinas de la Magdalena de Castellón, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la consellera de Vivienda, Susana Camarero, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante.

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