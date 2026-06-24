Florida Portazgo promete una cremà "apoteósica" y llena de sorpresas de la mejor hoguera de 2026

Florida Portazgo, la gran ganadora de las Hogueras 2026, prepara un final a la altura para "Gènesi", el monumento con el que ha vuelto a conseguir el máximo galardón de la Categoría Especial. Luz, color, sonido y fuego, no faltará ningún elemento en una cremà que promete sorprender y que aspira a dejar con la boca abierta a quienes se acerquen a la calle Cefeo para despedir la Fiesta.

"Nosotros mimamos mucho la cremà, nos gusta dar espectáculo a la gente", ha señalado este martes a INFORMACIÓN el responsable del espectáculo pirotécnico de la hoguera, Javier Alemañ. "Pueden esperar que sea apoteósica, ya que es un año muy especial para la hoguera y va a haber muchas sorpresas", ha añadido.

Según los comisionados, se espera una combustión "de abajo a arriba", acompañada de elementos que aporten luz y sonido y "haciendo un surtido de colores en el pulpo", la pieza que corona el remate de la obra. La cremà, de acuerdo con lo planteado por la hoguera, se extenderá durante siete minutos (los destinados al espectáculo inicial) más el tiempo que tarde Gènesi en consumirse. Una apertura para la que destinarán diez kilos de material pirotécnico, el máximo permitido.

Por su parte, Marcos Rodríguez, miembro de Florida Portazgo que también participa en la preparación de la quema del monumento, destaca la satisfacción que se siente "cuando el plan se lleva a cabo y sale todo bien". Al respecto, añade que, para que una cremà tenga éxito, es indispensable que tenga "luz, petardos, espectáculo y fuego, mucho fuego". Todo ello, prometen ofrecerlo este miércoles, en la comisión ganadora de Especial este 2026.

El monumento

En su primer año como artista de Florida Portazgo, Josué Beitia se ha alzado con el primer premio de la categoría Especial. El constructor valenciano ha debutado de la mejor, devolviendo la victoria a la comisión de la calle Cefeo, dos años después. Además, lo ha hecho tras conseguir este mismo año el segundo puesto en Especial en las Fallas de València.

"Gènesi" propone un viaje hacia un futuro postapocalíptico en el que Alicante se convierte en el escenario en el que se intenta responder a la pregunta de si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre. El monumento es el de mayor presupuesto de las Hogueras de 2026, con un total 123.000 euros, lo que supone 13.000 más que el pasado ejercicio.

Horarios de la Cremà

La primera hoguera que arderá será la Oficial de la plaza del Ayuntamiento, que lo hará como es habitual, a medianoche, tras la palmera monumental. Las Belleas del Foc, junto a su corte de honor, vivirán con emoción este momento y verán cómo el fuego reduce a cenizas las obras de los artistas Pedro Espadero y Sergio Gómez. Además, el monumento ganador de este año, el de Florida Portazgo, se quemará justo a continuación, con la llegada de la comitiva oficial, pasada la 1:00 de la madrugada.

El resto de obras irán ardiendo repartidas principalmente en tres tramos, cuyos horarios son aproximados, ya que hay que tener en cuenta que se pueden dar distintas circunstancias que pueden variar el trabajo de los bomberos, según explican desde el Ayuntamiento de Alicante. Así, el primer turno horario será tras el lanzamiento de la Palmera del Benacantil, el segundo en torno a las 01.30 horas y el tercero a partir de las 03.00 horas.