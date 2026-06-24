Mascletà de hoy en Alicante: Alto Palancia cierra el concurso de Luceros

Las Hogueras de Alicante 2026 viven hoy su última jornada de mascletás y la pólvora volverá a llenar la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará el último disparo del concurso de este año, a cargo de la pirotecnia castellonense Alto Palancia.

La firma llega a la última cita del calendario después de estrenarse el año pasado en la plaza alicantina con una mascletà clásica marcada por el remate aéreo. Este miércoles tendrá la responsabilidad de poner el broche final a un concurso que ha dejado varios disparos muy comentados.

No lo van a tener fácil después de la contundencia del disparo de ayer de los oriolanos Hermanos Ferrández, la inesperada sorpresa que dieron el lunes los leoneses de Pirotecnia Pibierzo y la gran mascletà que, una vez más, dispararon el domingo Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores en 2024 y 2025.

El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.

El fallo del jurado tendrá que esperar

Aunque este miércoles se cierre el concurso de mascletás de Luceros, todavía habrá que esperar para conocer a los ganadores de los certámenes pirotécnicos de las Hogueras 2026.

Tras el fin de las fiestas, del 25 al 29 de junio, el protagonismo pasará al concurso de fuegos artificiales, que se disparará cada noche desde la playa del Postiguet. Será entonces, una vez completados ambos concursos, cuando se conozca el fallo del jurado y los nombres de las pirotecnias ganadoras de este año.

Calendario de fuegos artificiales