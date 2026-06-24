Una mascletà memorable para despedir las Hogueras
La pirotecnia castellonense Alto Palancia da la sorpresa con un disparo que provoca el delirio entre las miles de personas concentradas en el entorno de Luceros para cerrar el concurso en el día grande en las fiestas de Alicante
El mejor final. Inesperado, tal vez. De una calidad sublime, eso indiscutible. De una increíble potencial. Y, además, entretenido. Hay batalla por la victoria en Luceros en un concurso con propuestas de mucha calidad en estas Hogueras 2026.
Los castellonenses de Alto Palancia han dado la sorpresa en el día grande de las fiestas oficiales de la ciudad con un espectáculo completísimo, ágil, potente y con un final emocionante, y no solo por ser el último tras una semana en Luceros.
La pirotecnia, cuando nadie se lo esperaba, ha presentado su candidatura a la victoria final, y eso no es cualquier cosa después de la mascletà de Mediterráneo del pasado domingo. El jurado será soberano. Tiene donde elegir, que eso siempre es importante. Pocas (tras estar una fuera de concurso y otra quedar excluida por corta), pero en general buenas.
La mascletà, tras un sentido “Senyor pirotècnic”, que por algo era el último para las máximas representantes del fuego, ha arrancado con la tradicional traca valenciana. El inicio ya ha dado pistas de cómo iba a ser el disparo: muy variado, sin altibajos, entretenido, y potente. Que se puede todo.
Tras una fase aérea de truenos, con silbatos y algún efecto más como afónicos, que iban entrando y saliendo para que la mascletà no perdiese dinamismo, superados los dos minutos desde el inicio ha llegado un primer colofón en el que ha habido de todo. Un remate nada de trámite. Todo iba bien. Prometía, y mucho. Esperaba un final diseñado en tres pisos, muy colorido.
A continuación, ha entrado el fuego terrestre, el cuerpo central, muy intenso desde el principio, en el que ha ido perdiendo protagonismo el aéreo para que el temblor fuera a más con el paso de los segundos.
Ya cumplidos los obligados cinco minutos para entrar en concurso, ha llegado lo mejor entre lo mejor. Lo que parecía a simple vista, echando un ojo al diseño planteado, se ha quedado corto. Con ello amenazaban los pirotécnicos antes de empezar el disparo. Y han cumplido. Gente de palabra.
El terremoto final, distribuido en tres pisos poco habituales, ha ensordecido a la plaza. Muy largo. Muy potente. Y dinámico. Y para cerrar, que todavía quedaban sorpresas, un remate aéreo de matrícula. Un bombardeo repleto de efectos, que ha ido a más cuando parecía que ya tenía que terminar. Y al que además se han sumado unas pasadas digitales con mucho ritmo que han elevado la sensación al máximo. Una gozada absoluta de 6 minutos y 25 segundos, en el que se han quemado 150 kilos de material pirotécnico, llegándose hasta los 126,3 decibelios de pico máximo. Aunque las cifras quedan a un lado cuando se emociona. Y hoy los de Alto Palancia lo han hecho.
Una mascletà al nivel de la jornada: 24 de junio, día de San Juan, y festivo autonómico. Como debe ser. El mejor escaparate para las Hogueras, en su cuenta atrás hacia el centenario.
Más cortas, a priori
Este 2026, el concurso oficial de mascletás en Luceros, que arrancó el pasado viernes con la descalificación de Crespo, cuenta finalmente con cinco aspirantes a la victoria final.
La duración mínima de las mascletás ha supuesto este año el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se había fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos. La pirotecnia de Alzira no cumplió con esa exigencia el pasado viernes; pero sí el resto: Turis, Mediterráneo Pibierzo, Hermanos Ferrández y Alto Palancia.
El tiempo máximo se ha mantenido en siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.
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