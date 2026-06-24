La Palmera de Alicante tendrá acento leonés con Pibierzo en la Nit de la Cremà

La Palmera que anuncia la Cremà tendrá este año un acento poco habitual en Alicante. Pirotecnia Pibierzo, de León, será la encargada de disparar este 24 de junio uno de los momentos más simbólicos de las Hogueras, un encargo históricamente asociado a empresas alicantinas o muy vinculadas a la tradición pirotécnica de la provincia. No será la primera vez que la Palmera recaiga en firmas de fuera de Alicante, porque ya la han disparado en otras ocasiones pirotecnias de otros puntos de la Comunidad Valenciana, como Hermanos Caballer, Pirotecnia Brunchú o Reyes Martí, en 2019. También la disparó el año pasado Hermanos Ferrández, pirotecnia de oriolanos con fábrica en Beniel, Murcia. Pero sí supone una novedad llamativa que el disparo llegue ahora de la mano de una compañía del Bierzo.

Pibierzo asume además un protagonismo poco común en estas Hogueras. La empresa que dirige Pedro Alonso no se limitará a la Palmera de la Nit de la Cremà, sino que firmará un triplete pirotécnico. Ya se estrenó este lunes con una mascletà en Luceros, disparará la Palmera desde el entorno del castillo de Santa Bárbara y también será la encargada del castillo de fuegos artificiales del viernes desde la playa del Postiguet. Una presencia amplia para una pirotecnia que debuta en Alicante, aunque cuenta con experiencia en otros grandes escenarios de la Comunidad Valenciana, como València o Castellón.

La Palmera preparada para este año tendrá una duración aproximada de 18 segundos, 98,33 kilos de material pirotécnico y un encendido progresivo de 1.600 voladores. La propuesta busca una apertura ascendente con distintas tonalidades de blanco, entre ellas lentejuela, perla y titanio. La imagen final deberá respetar la estampa que Alicante reconoce cada 24 de junio, una gran flor blanca suspendida sobre la ciudad justo antes de que el fuego llegue a los monumentos.

“Al ser del norte ofreceremos unas características diferentes aunque respetaremos la tradición de Alicante”, explica Alonso. El pirotécnico admite la singularidad del encargo, porque la Palmera es un efecto muy ligado a la provincia y poco habitual fuera de ella. La empresa leonesa, sin embargo, llega con una fortaleza técnica concreta, ya que es fabricante de cohetes y trabaja con un producto que cada vez elaboran menos firmas.

Ofreceremos características diferentes pero respetando la tradición de Alicante Pedro Alonso — Gerente de Pibierzo

Ese conocimiento propio fue uno de los argumentos que acompañó su llegada a Alicante. Alonso ya explicó antes de las Hogueras que la Palmera es un artificio especial, de cohetes blancos de larga duración, con un efecto que se asocia sobre todo a Alicante y Elche. En el norte, señalaba, existe tradición de cohetes, pero no de una Palmera como la que marca el inicio de la Cremà. Ese contraste entre origen y tradición alicantina es precisamente uno de los atractivos del disparo de este año.

Pibierzo llega a la noche del 24 con una primera prueba superada. Su debut en Luceros dejó buenas sensaciones entre el público, con una mascletà que mezcló el sello de las pirotecnias del norte con la estructura clásica de un disparo alicantino. Duró 5 minutos y 41 segundos, alcanzó los 126,8 decibelios y quemó 137 kilos de material pirotécnico. Alonso la definió después como “una mascletà al estilo de las pirotecnias del norte, pero sin que haya perdido la composición de lo que es tradicional en una mascletà alicantina”.

La Palmera plantea, en cualquier caso, un reto distinto. No se trata de sostener varios minutos de ritmo, ni de graduar una secuencia de retenciones y terremoto, sino de concentrar toda la emoción en un único disparo. La ciudad mira al castillo, espera unos segundos en silencio y reconoce en esa apertura blanca el aviso de que las Hogueras entran en su desenlace. Ahí no hay demasiado margen para corregir. La Palmera dura poco pero pesa mucho dentro del imaginario festero de Alicante.

Ayudo a Pibierzo porque eran amigos de mi padre y les tengo mucho cariño Adrián Sirvent — Gerente de Hermanos Sirvent

La logística también ha tenido apoyo local. Pibierzo trasladó su material a Alicante en la madrugada del domingo al lunes y lo ha guardado en las instalaciones de Hermanos Sirvent. El gerente de esta empresa, Adrián Sirvent, ha colaborado con los leoneses tanto en la mascletà de Luceros como en la preparación de la Palmera. “Ayudo a Pibierzo porque eran amigos de mi padre y les tengo mucho cariño”, señala Sirvent.

Su participación añade un componente humano al encargo. Adrián Sirvent es hijo del pirotécnico Pedro Luis Sirvent, fallecido el año pasado tras una explosión en su pirotecnia. Su ayuda enlaza la llegada de una empresa de fuera con una saga pirotécnica alicantina y con un oficio en el que las relaciones personales, la confianza y el conocimiento técnico siguen pesando tanto como la pólvora.

Cuando se apaguen las luces del castillo de Santa Bárbara y Alicante contenga la respiración, Pibierzo tendrá 18 segundos para dejar su firma en el cielo. Será una Palmera distinta por su procedencia pero obligada a parecerse a todas en lo esencial: blanca, amplia, reconocible y capaz de encender el último tramo de las Hogueras antes de la Cremà.