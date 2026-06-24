El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Llevamos una mascletà clásica, con 200 truenos y dos golpes finales"
Paco Sancho, de Pirotecnia de Alto Palancia, cierra el concurso de Luceros con un disparo de corte tradicional de 150 kilos, humo con la bandera de Alicante y un terremoto final a tres alturas
Pregunta: ¿Cómo plantea Alto Palancia su mascletà de este miércoles?
Respuesta: Hemos preparado una mascletà clásica de Alto Palancia, con 150 kilos y una duración de unos seis minutos y medio. Estará dividida en cuatro partes aéreas al principio, cinco partes terrestres de acompañamiento y, después, lo más espectacular, el terremoto. Por las características de Luceros, la montamos en tres alturas. La parte final tendrá dos bombardeos aéreos, un digital con 200 truenos haciendo el tren por abajo, silbatos y truenos por arriba y cerraremos con dos golpes.
P: ¿Cuál es el sello que buscan?
R: Mis mascletás son clásicas, aunque tengan un punto de modernidad con el digital del final. Me gustan las mascletás que van de menos a más, incrementando ritmo e intensidad. También representaremos la bandera de Alicante con humo de color y el final va a ser espectacular.
P: ¿Qué espera que guste más al público que acuda a Luceros?
R: El público es diverso pero la gente siempre espera el terremoto. El nuestro va a ser espectacular y a tres alturas. Le vamos a dar fuerza a la parte final, aunque mis mascletás son clásicas y desde el principio se verán sus partes aéreas, con sirenas y serpentinas. La gente no se va a aburrir.
Le vamos a dar fuerza al remate y la gente no se va a aburrir
P: ¿Dónde está la dificultad con los tiempos?
R: En una mascletà de 150 kilos, el máximo permitido, no le tengo miedo al mínimo, sino al máximo. Tenemos que jugar bien para no pasarnos. La mascletà va prácticamente sola cuando le das al botón pero si hace viento se acaba antes de lo previsto y, si no hace viento, te puedes pasar. No me preocupa que el mínimo sean cinco minutos, me preocupa más superar el máximo.
P: ¿Qué condiciona más el disparo en las Hogueras de Alicante?
R: El problema de Alicante es que Luceros es un espacio reducido y no puedes explayarte todo lo que quisieras en una mascletà. Estamos limitados por la propia plaza, con los edificios encima, y eso condiciona. Por ejemplo, no podemos disparar en los ángulos.
P: ¿Cómo se vive Luceros desde el montaje del espectáculo?
R: Luceros es un sitio espectacular y con mucho sonido pero para el montaje es complicado porque es un espacio redondo. El terremoto hay que hacerlo en varias alturas y existe el peligro de que se pueda quemar antes de hora. Necesitamos un cuerpo terrestre amplio y ahí estamos reducidos.
P: ¿Hace falta revisar la dotación económica del concurso?
R: No estaría mal, porque se disparan mascletás que no valen lo que se paga por ellas. Están valoradas, por lo menos, al doble, y se podrían buscar patrocinadores.
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