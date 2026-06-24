Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, miércoles 24 de junio: última mascletà, palmera y Cremà
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Alicante vive hoy, 24 de junio, el día grande de las Hogueras 2026. La ciudad afronta la última jornada de las fiestas con una agenda marcada por la pólvora, los actos oficiales y la esperada Nit de la Cremà, que pondrá fin a los monumentos plantados en las calles.
La actividad comenzará al mediodía de este miércoles con la Colla de Nanos i Gegants, prevista a las 13.00 horas. Una hora después, a las 14.00 horas, la plaza de los Luceros acogerá la última mascletà del concurso de este año, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.
Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la misa oficial en la Concatedral de San Nicolás. Ya por la noche, las barracas y racós volverán a llenar la ciudad de música y ambiente festero desde las 22.00 horas.
El momento más esperado llegará a medianoche. A las 00.00 horas se disparará la monumental Palmera desde la cumbre del Monte Benacantil, a cargo de Pirotecnia Pibierzo. Tras ella comenzará la cremà de las hogueras, el acto que pondrá el broche final a las fiestas de Alicante.
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