La suciedad inunda la playa de El Postiguet de Alicante tras la noche de San Juan
En los alrededores del arenal los restos se acumulan desde la madrugada y el paisaje deteriorado marca el inicio del último día de Hogueras
En la noche más corta del año el incivismo también tiene su espacio. La celebración de la noche de San Juan en la playa de El Postiguet, en Alicante, deja como imagen un escenario de inmundicia que se mantiene al amanecer con la playa aún repleta de gente tras haber pasado la noche. La prohibición de realizar hogueras por segundo año consecutivo no ha impedido que las personas acudan al arenal para seguir la tradición.
La otra cara de la fiesta, sin embargo, es la que prevalece en la jornada siguiente. La suciedad se hace visible a lo largo de la playa. Vasos, bolsas, botellas, envases y todo tipo de restos se amontonan a lo largo del arenal, especialmente en la zona más cercana al centro, a la altura de la Puerta del Mar.
También se hace visible en los paseos adyacentes, especialmente hacia La Explanada, con los alrededores de los puestos de venta de comida como uno de los espacios donde más restos se acumulan. Los operarios de limpieza trabajan en la que consideran una de las jornadas más duras al año. Uno de ellos asegura que habrá trabajos durante 24 horas sin interrupciones, y que hacia el mediodía esperan haber podido rehabilitar una zona por la que este miércoles de San Juan no se observan apenas paseantes a primera hora de la mañana, sino que los protagonistas del día son los que alargan la noche tras la salida del sol.
Fuera de la playa, en el suelo, además de vasos, bolsas, botellas y envases también se acumulan restos de comida e incluso cristales rotos. Los alrededores de las papeleras también concentran basura hasta el punto de que, en algunos tramos, los paseantes tienen que sortearla para evitarla o incluso caminan por encima de los restos.
Los bancos, los parterres o las estructuras que rodean las rampas de subida en el puerto de Alicante se han convertido, también, en contenedores improvisados durante la noche a la espera de su recogida. Una escena que también se repite en La Explanada, especialmente en su confluencia con la Rambla y alrededor de los restaurantes de comida rápida, que acogen a muchos de los que acaban la noche y buena parte de sus menús acaban en el suelo, en los bancos, en los parterres o incluso en un carril bici impracticable a primera hora de la mañana.
La escena se alarga hasta el inicio del paseo de Canalejas y en otros lugares del centro de la ciudad, algo más alejados de la fachada litoral y que también han atraído la presencia de miles de personas que han disfrutado de la noche de San Juan.
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