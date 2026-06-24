La última mascletà de Conesa, tras una vida al servicio de la Policía Local de Alicante: "Me va a resultar muy extraño"

José María Conesa (Cartagena, 1960) no es alicantino, pero siente las Hogueras como si lo fuera. Al frente de la Policía Local desde hace 17 años, el comisario ha vivido este miércoles su última mascletà como jefe del cuerpo. Lejos quedan ya para él los cerca de 200 disparos presenciados en Luceros, que ahora contemplará desde el otro lado de la barrera, con emoción y orgullo por tantos años de trabajo al servicio de la ciudad.

Conesa llegó como agente a la Policía Local de Alicante el 10 de junio del 1989. Desde ese momento, pasó por todos los escalafones del cuerpo, hasta convertirse en jefe veinte años después, en mayo del 2009. En ese tiempo, ha estado al frente del operativo local en numerosos actos multitudinarios como la peregrinación de la Santa Faz y, por supuesto, las Hogueras: "Mi relación con la Fiesta ha sido siempre muy estrecha, con mucho feeling y colaboración con la Federación, independientemente de quién haya sido el presidente. La dedicación del cuerpo a las Hogueras ha sido siempre total", ha comentado este miércoles a INFORMACIÓN, minutos antes del disparo.

"Me considero alicantino"

A partir de ahora, tras su próxima jubilación, los días comprendidos entre el 19 y el 24 de junio tendrán otro sabor para el comisario: "Me va a resultar muy extraño estar en un racó o cualquier sitio y no estar preocupado por cómo va el servicio, pero imagino que me acostumbraré", confiesa. En cuanto a los recuerdos de todo este tiempo, reconoce que le resulta imposible quedarse con uno: "Son muchos años, pero el sentir a la gente vibrar es algo especial. No soy de aquí, pero me considero alicantino y vivo las fiestas como cualquiera. Esa conexión que hay en la gente con la pólvora es algo indescriptible", sostiene.

José María Conesa y Antonio Tomás Santana, durante su última mascletà de Hogueras en la Policía Local de Alicante. / Jose Navarro

Ahora, una vez se ha despedido de Luceros (al menos como comisario de la Policía Local), Conesa encara su última Nit de la Cremà al frente del cuerpo: "También va a ser muy especial, seguro que me mojan los Bomberos", aventura. Junto a él, se despedía igualmente de las Hogueras el jefe de la unidad urbanística, Antonio Tomás Santana, quien ha estado al mando recientemente de actuaciones como la inspección de viviendas en el polémico residencial Les Naus.