La vida del fundador de les Fogueres, José María Py, vinyeta a vinyeta
L’artista foguerer Paco Granja aprofundeix en la figura del fundador de les Fogueres en un còmic que recorda com un gadità de família acomodada inventà la Festa el 1928. La novel·la gràfica forma part d’una trilogia on també apareixen les biografies, amb un toc irònic, del Negre Lloma i de Vicente Pastor, el Gepa, alma mater de l’Hèrcules
«Era un poc bala perduda, li encantava la festa i son pare va haver de donar-li faena en més d’una ocasió perquè no en tenia, fins i tot el va desheretar», així, sense circumloquis, recorda l’artista foguerer Paco Granja Camarasa la figura de José María Py, el fundador de les Fogueres de Sant Joan. És el protagonista del seu últim còmic, en ell aprofundeix en com un gadità de família benestant acabaria inventant-se la festa per excel·lència d’Alacant el 1928.
D’un estil desenfadat, sarcàstic i amb l’empremta inconfundible del carácter intrèpid de Granja, el còmic José María Py y Ramírez de Cartagena retrata també la part més desconeguda de l’artífex de la Festa. «No he llegit en cap lloc que tinguera accent andalús, però era un gadità, de pares gaditans i que va viure bon temps allà, per tant al còmic l’home parla com ho faria un andalús que arriba a València d’adolescent», conta Granja. A la novel·la gràfica hi apareix també el conflicte familiar que va tindre Py, desheretat per festejar amb una dona d’origen cubà amb qui acabaria formant una nombrosa família. «Era rebel, sa mare era baronessa i el pare, notari; però a ell li va interessar la festa i tot el que l’envoltava», detalla Granja.
A partir d’eixa història familiar, el còmic engruna la vida de Py, traslladat amb la família per la faena del pare a una València on descobriria el món de les Falles. «Es torna boig amb elles, forma part de diferents comissions, treballa construint-les, definitivament s’enamorà», indica Granja, que ha fet amb tota de cura de detalls un tebeo únic a base d’aquarel·les, llapis de colors i bolígrafs. L’obertura d’un nou despatx de notaria a Alacant faria que els Py aterraren per a quedar-se a l’Alacant dels anys vint. Ací José Maria Py, que tindria un càrrec a Correus obtingut per diversos vincles amb les elits, entraria en contacte amb Alicante Atracción, una societat nascuda el 1927 amb el propòsit d’atraure turisme a la ciutat i que s’encarregaria de l’organització de diverses festes. «Va ser a ells a qui els plantejaria Py la necessitat que havia de fer una celebració a l’estil de les Falles però fent-les coincidir amb Sant Joan», afegeix Granja, la investigació del qual ha estat ampla i precisa. «M’ho he llegit i recorregut tot».
Una vegada acceptada la proposta per l’alcalde Suárez Llanos, i a tota pressa, muntarien la primera edició de les Fogueres. «Van ser un parell de mesos com a molt i va eixir tan bé que la resta és història», diu Granja, que ha mamat la Festa des que va nàixer perquè son pare, Paco Granja Velázquez, va ser un artista foguerer molt reconegut. Aquest 2026 serà el primer en tota la seua vida que Granja Camarasa no faça res per a Fogueres. «Des del meu primer dia estava al taller i l’any passat encara vaig fer alguna portada de barraca», recorda. Ara en el seu primer any sense treballar per a la Festa, s’ha enfonsat en el món dels còmics, sempre amb el vincle inseparable de l’Alacant que es nega a oblidar. «En realitat ho faig pels meus nets, perquè tinguen un record meu», assegura amb modèstia.
El Gepa i el Negre Lloma
El còmic de Py no és l’únic que ha fet Granja, acaba de terminar altres dos biografies que formen una espècie de trilogia de personatges il·lustres alacantins; les del Negre Lloma i el Gepa. El primer, tripulant d’un petrolier que es va incendiar al Port i que esdevingué personatge popular de l’Alacant dels anys 20 i 30 per la seua gossera i volença per l’alcohol. La vida d’aquell home negre de gran envergadura va convertir-se en una llegenda d’abast nacional perquè el van soterrar al costat de José Antonio Primo de Rivera. Tot això hi és al còmic.
El protagonista de l’altre tebeo és Vicente Pastor, el Gepa, alma mater de l’Hèrcules, que treballava a una farmàcia a la plaça d’Isabel II, al costat de la notaria dels Py i de la llanderia que tenien els Granja. Tot està embastat, lligat amb el llapis i el subjectivisme de Granja. «És que estava escrit que havia de fer aquestos còmics», riu l’autor, que també ultima una altra novel·la gràfica, la del procés de creació d’una foguera des de zero. El protagonista, son pare, l’artista foguerer Paco Granja Velázquez, a qui tant va caricaturar des de xiquet.
Algú ja li ha dit que aquestes historietes sobre les Fogueres serien tot un caramel per al centenari d’una Festa que està començant a esbosar-se i a rebre col·laboradors. «Els cediria encantat, seria un plaer contribuir-hi», assenyala Granja.
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