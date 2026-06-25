La banyà que refresca una noche para el recuerdo en Alicante

Cuando las llamas ya habían cumplido su cometido y la noche avanzaba entre ceniza y emoción, llegó el momento más esperado por los alicantinos, la banyà. El agua irrumpió en las calles de Alicante como una explosión de alegría, transformando el calor en gritos y risas. Durante unos minutos, el fuego cedió todo el protagonismo al agua, convertida en la verdadera reina de la madrugada de la noche de la Cremà. Porque en Alicante, cuando la Fiesta parece llegar a su fin, la banyà se encarga de que nadie quiera marcharse.