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La banyà que refresca una noche para el recuerdo en Alicante

El agua lanzada por los bomberos de la ciudad, y esperada por cientos de personas, puso el broche de las Hogueras

La Banyà refresca la noche de la Cremà en Alicante

La Banyà refresca la noche de la Cremà en Alicante

La Banyà refresca la noche de la Cremà en Alicante / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Cuando las llamas ya habían cumplido su cometido y la noche avanzaba entre ceniza y emoción, llegó el momento más esperado por los alicantinos, la banyà. El agua irrumpió en las calles de Alicante como una explosión de alegría, transformando el calor en gritos y risas. Durante unos minutos, el fuego cedió todo el protagonismo al agua, convertida en la verdadera reina de la madrugada de la noche de la Cremà. Porque en Alicante, cuando la Fiesta parece llegar a su fin, la banyà se encarga de que nadie quiera marcharse.

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