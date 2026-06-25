La Cremà de Alicante se alargó hasta las 5.30 con 237 monumentos quemados

La Cremà de las Hogueras de Alicante concluyó a las 5.30 horas de este jueves con normalidad y sin incidentes destacables relacionados con la quema de los 237 monumentos fogueriles. El dispositivo especial organizado por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento permitió completar durante la madrugada la extinción, enfriamiento, comprobación y aseguramiento de 92 hogueras adultas, otras tantas infantiles, las dos oficiales y 51 portadas de barracas.

La Nit del Foc comenzó a medianoche con la Cremà de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante, “Singulares”, obra de Pedro Espadero. A partir de ahí se activaron los tres turnos previstos en la planificación operativa, con intervenciones progresivas en los distintos sectores de la ciudad. Los horarios registraron las variaciones habituales por la evolución de cada quema, las condiciones de seguridad y la coordinación entre equipos, aunque se mantuvieron dentro de los márgenes de normalidad del dispositivo, según la dirección del Speis.

La última unidad operativa regresó al parque de bomberos en torno a las 5.30 horas, una vez terminadas las tareas en los últimos monumentos incluidos en el operativo. Durante la noche, el Speis también tuvo que atender varios servicios ajenos a la Cremà, entre ellos incendios de matorral y avisos en ascensores. Estas actuaciones fueron asumidas por las unidades situadas en el extrarradio, destinadas a garantizar la cobertura ordinaria de las emergencias en el conjunto del término municipal.

La sensación de seguridad ha sido constante en todos los actos y puntos de la ciudad Julio Calero — Concejal de Seguridad

El dispositivo especial de seguridad estuvo integrado por 180 bomberos profesionales, repartidos en 39 equipos y tres turnos horarios. Para la noche se desplegaron 10 vehículos autobomba y 22 vehículos auxiliares de transporte, además de un retén móvil fuera del perímetro fogueril y la unidad de drones del Speis, activa en cuatro puntos de la ciudad. La distribución de los recursos permitió mantener al mismo tiempo la cobertura específica de la Cremà y la respuesta a otras emergencias.

La Policía Local desplegó durante la Nit del Foc a 321 agentes. Sus intervenciones más destacadas estuvieron relacionadas con tres peleas, dos accidentes de tráfico con daños materiales y cinco con heridos leves, cinco quejas por ruidos, seis actuaciones por venta ambulante no autorizada y 18 asistencias y auxilios a ciudadanos. El operativo policial incluyó 38 equipos de Cremà, diez de refuerzo para apoyar a los titulares de cada quema, dos equipos del Grupo Operativo de Intervención Rápida y 34 agentes dedicados en exclusiva a la gestión del tráfico. Protección Civil aportó además 60 voluntarios durante la semana grande de Hogueras.

El Ayuntamiento ha valorado de forma positiva el desarrollo general del dispositivo y ha destacado la colaboración entre los servicios municipales, cuerpos de seguridad, organismos y entidades participantes, así como el comportamiento del público durante una de las noches más multitudinarias y complejas del calendario festero de Alicante.

“El balance es más que satisfactorio”, ha señalado el concejal de Seguridad, Julio Calero, que ha destacado que la ciudad ha vuelto a contar con “decenas de miles de personas en las calles todos los días de Hogueras, incluida la Nit del Foc con la Cremà y la banyà”, sin que se haya registrado “ningún incidente grave”. Según Calero, “la sensación de seguridad ha sido constante en todos los actos y puntos de la ciudad, a pesar de la ingente concentración de personas e instalaciones en la vía pública”.