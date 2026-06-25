Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, tras las Hogueras 2026: "La normativa es revisable, en lo que tengamos que mejorar, lo haremos"

Alicante se despide ya de las Hogueras 2026, a falta de los últimos actos, como los fuegos desde El Postiguet y el Coso Multicolor, con la mirada puesta en la próxima edición, dentro de poco menos de un año. Tras una edición marcada por la afluencia masiva (que sigue batiendo récords, según el Ayuntamiento), el debate de la seguridad y con el horizonte centrado en el centenario de 2028, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, aborda la situación actual de las celebraciones y el rumbo que deben tomar en el futuro: desde la proliferación de racós hasta la polémica en torno al monumento Oficial.

PREGUNTA: ¿Qué valoración hace de estas Hogueras 2026?

RESPUESTA: Han sido un éxito rotundo: la gente ha disfrutado sin incidentes, que era lo más importante. Las Hogueras estaban preparadas con muchísimo cariño para los foguerers y barraquers y para todos los visitantes. Se ha ido aumentando la calidad de los monumentos y, al final, se trata de que hagamos Fiesta entre todos y que las disfrutemos.

P: Las Hogueras no paran de crecer. ¿Cuántos racós hay ya en Alicante?

R: Damos 163 autorizaciones entre racós y barracas para las comisiones de la ciudad, más unas doce ocupaciones para medios de comunicación, algún mercadillo de alguna hoguera...

P: Ante este crecimiento, los Bomberos han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar ciertas medidas de seguridad. ¿Se aplicarán más cambios el año que viene?

R: La Fiesta está en constante evolución y lo primero que queremos garantizar es que sean seguras, porque seguridad y fiesta no están reñidas, al revés, van de la mano. Todos los años, una vez terminan, hacemos un balance con aspectos a mejorar. El año pasado notamos que Luceros tenía cada vez más gente y, por tanto, propusimos este cambio de sistema y esas medidas de evacuación. Ahora volveremos a hacer balance y si entendemos que hay algo que mejorar, por supuesto que el Ayuntamiento lo mejorará.

Luceros es un enclave único y para nosotros es el mejor lugar [para las mascletás]

P: Esas nuevas medidas en Luceros han incluido por primera vez el cierre de la plaza al alcanzarse un aforo máximo. ¿Seguirá siendo el escenario de las mascletàs?

R: El Ayuntamiento siempre apuesta porque así sea. Es un enclave único en el que a los pirotécnicos les encanta disparar y la sonoridad que tiene esta plaza no la tiene ninguna otra de España. Para nosotros, el mejor lugar ideal es Luceros, y así lo marca también el BIC.

P: ¿Se permitirá el acceso como hasta ahora, incluyendo los "quesitos" en el interior de Luceros, o se ampliará el perímetro hasta las avenidas adyacentes?

R: Todo lo que tengamos que mejorar de cara al año que viene hay que ponerlo sobre la mesa técnicamente y hasta que no se tome una decisión técnica no podemos avanzar nada más.

P: En materia de convivencia, los vecinos apuntan a racós que ocupan la mayor parte del espacio público y solo dejan libres pequeños pasadizos, generando sensación de inseguridad. ¿Qué plan tiene el Ayuntamiento para este tipo de calles?

R: Puedo garantizar que cuando damos una autorización en vía pública cuenta con todos los permisos técnicos necesarios y cuando pasamos la inspección, también. A lo largo de los días puede que algún racó se haya desplazado un poco, enseguida la Policía actúa de oficio y hace retranquear a como estaba inicialmente en el proyecto y, por lo tanto, se garantice la accesibilidad.

P: Muchos de los recintos que generan problema no los ocupan comisionados de ninguna hoguera, sino que es espacio que se pone a disposición de empresas que los gestionan como lugares de ocio que poco tienen que ver con el espíritu de las Hogueras. ¿Qué piensa el Ayuntamiento de este modelo?

R: Lo que nos consta son las peticiones de las hogueras y barracas, que son las que hacen la solicitud. Tienen muy claro que no pueden ceder el espacio público y, en el caso de que se detecte, se procederá a sanción, tal y como marca la normativa.

P: ¿Y a usted, como festera, qué le parecen esos racós-discoteca?

R: Vivo y siento las Hogueras desde dentro y yo hago mis verbenas en mi hoguera, no me preocupo por lo que hace el resto. Lo único que quiero es que la gente disfrute, conviva y esté en conexión con lo que es importante para nosotros, que es la familiaridad. Para mí lo importante es disfrutar con la familia.

P: Tras la nueva normativa, que ha prohibido los mesones y ha puesto el coto a los racós jóvenes, ¿se plantean incluir estas discotecas en próximas regulaciones?

R: La normativa es anual, es revisable, ahora vamos a hacer un balance de las Hogueras 2026 y en aquellos aspectos que tengamos que incidir o mejorar, por supuesto que lo haremos. Creo que es un decreto que vino muy bien a la Fiesta porque 25 hogueras han decidido dar ese salto de categoría y eso significa que la Fiesta crece en cantidad y en calidad.

Las comisiones tienen muy claro que no pueden ceder el espacio público y, si se detecta, se procede a sancionar

P: Sobre ese crecimiento, ¿cuántos visitantes se estima que han venido este año?

R: Sabemos que son más del año pasado, que estimamos en 1,5 millones [la cifra facilitada por el Ayuntamiento fue de 2 millones en 2025]. Todavía no tenemos una cifra definitiva, pero ronda los dos millones de personas.

P: Estos años de cifras récord han reavivado el debate sobre la relación de la Fiesta con la hostelería. ¿Cree que los negocios deberían contribuir más con las Hogueras?

R: Hablar en general no es ser preciso. Conozco muchos comercios de barrio que colaboran con sus hogueras y están al pie del cañón. Es cierto que no todos los negocios de hostelería participan, que podrían hacerlo, un buen año y un buen momento para ello es ese centenario al que nos encaminamos. Queremos que toda la ciudadanía y todos los sectores se unan para formar parte de una Fiesta que engrandece a todos.

P: ¿Ese apoyo sería con aportaciones económicas?

R: Con apoyo a los monumentos, las hogueras o simplemente con alguna prestación, que seguro que todas las hogueras y barracas pueden aceptar. Son muchos los eventos que hacen a lo largo del año y seguro que colaborar con los comercios que participan dentro de su barrio a ellos también les engrandece.

No todos los negocios de hostelería participan en las Hogueras, que podrían hacerlo. Un buen año para ello es ese centenario

P: El PP se ha mostrado en contra de la tasa turística en Hogueras, ¿valoran alguna medida concreta para que el éxito de visitantes repercuta de forma directa en la ciudad?

R: Todo lo que es generar economía a través de las Fiestas, están todos los hoteles y bares repletos, ya es una medida en la que se contribuye a mejorar la ciudad. Si los presupuestos del Estados no dejaran a Alicante como la provincia 52 de 52, apoyaría más.

P: Este año se ha incrementado el número de comisiones en Especial. ¿Ha mejorado eso la competición?

R: Por supuesto que sí. Cada año mejoran todas las categorías, sobre todo las más pequeñas. Este año ha estado muy reñido.

P: Aunque no ha habido polémica con la hoguera ganadora, la mayoría de las comisiones de Especial piden que el Ayuntamiento nombre al jurado, ya que el concurso es municipal. ¿Por qué no se acepta esta fórmula?

R: Es una manera objetiva de elegir al jurado: uno de cada foguera participante. Es un criterio objetivo que cada uno ponga a una persona que considere que lo va a hacer bien.

P: ¿No sería objetivo si lo eligiese el Ayuntamiento? ¿O prefieren desligarse de una posible polémica?

R: Así es, cuando el Ayuntamiento ponía a los miembros del jurado siempre se ponía en duda si podía favorecer más a unos o a otros. De esta manera objetiva, ya no se sospecha ni se duda de ese primer premio de Especial.

Todavía no tenemos una cifra definitiva de visitantes, pero ronda los dos millones de personas

P: En otro concurso, el de mascletás, ha habido que disparar una "de exhibición" porque no había pirotecnias suficientes. ¿Cómo se va a solucionar?

R: Hasta tres pirotecnias se pusieron en contacto con nosotros de forma posterior al concurso, que es complicado porque tienen que presentarse ellos a la licitación. Esa burocracia es complicada para empresas que no están familiarizadas con la administración pública. Este año lo que vamos a hacer es avisar a todos los pirotécnicos que tenemos en la base de datos.

P: Será la primera vez que alguien de fuera de la Comunidad Valenciana dispara la Palmera, solo había un constructor de Alicante entre los artistas de Especial, solo una pirotecnia local (aunque con sede en Murcia) en el concurso de mascletás... ¿Se está perdiendo la identidad alicantina en el sector?

R: Son concursos públicos a los que se presenta cualquier empresa y eso también pone el foco en Alicante para que la gente la vea como una ciudad en la que disparar. A todos nos tira la "terreta" y querríamos que fuera cien por cien alicantino, pero veamos el lado positivo: que Alicante está de moda.

Pedro Espadero es una gran artista, todo el mundo puede cometer un pequeño fallo alguna vez

P: ¿Qué opina de la Hoguera Oficial?

R: Es un homenaje a toda la provincia, en el que la capitalidad se vuelve a lucir. Muestra a todos los visitantes no solo la calidad que tenemos en Alicante sino esas fiestas hermanas de toda la provincia. Les invita a disfrutar de todo lo bueno que tiene la gente mediterránea y cómo somos los alicantinos: abiertos, afables, festivos...

P: Le preguntaba por los colores, los acabados, las erratas en las cartelas... ¿Están a la altura de una Hoguera Oficial de Alicante, con un presupuesto de 118.500 euros?

R: Pedro Espadero es una gran artista, siempre hace su trabajo de una manera encomiable. Todo el mundo puede cometer un pequeño fallo alguna vez porque somos humanos, pero el resultado final, el atractivo turístico y la gran calidad que tiene a la hora de hacer sus Hogueras Oficiales es de agradecer. Sobre todo, que sea un artista alicantino el que haga la Hoguera Oficial es para reconocerlo.

P: Los constructores lamentan las condiciones para optar a la construcción del monumento, que obliga a realizar cerca del 80 % del mismo antes de cobrar del Ayuntamiento, lo que impide que haya más competencia. ¿Esa fórmula es revisable?

R: Los contratos del sector público tienen estas pequeñas trabas, sobre todo para contratos de gran tamaño. No obstante, hemos dicho al gremio que podemos asesorar a todos los artistas que quieran presentarse sobre cómo hacerlo de manera segura. Además, pueden hacerlo de la mano de otros artistas, mediante una Unión Temporal de Empresas, como ocurre en otros contratos.

P: ¿Serán las mismas condiciones para la Hoguera Oficial del centenario?

R: Todo lo que tenga que ver con el centenario lo vamos a abordar a través de la fundación o de la Concejalía de Fiestas. Vamos a centrarnos primero en las Hogueras 2027, ir trabajando ya en ese centenario y valorar todas las opciones.

P: Sobre esas Hogueras 2027... ¿Qué deberían tener que no hayan tenido las del 2026? ¿En qué se puede mejorar?

R: Estas han sido unas Hogueras de récord, de éxito rotundo. Todavía podemos mejorar un poquito más en esa calidad artística, volviendo a subir un poquito más el listón. Que esas hogueras que están pensando dar el paso a una categoría más consigan ese apoyo y que la ciudadanía se vaya volcando en hacer más grandes las Hogueras y en hacer barrio, para que cada distrito se sienta orgulloso de su monumento.