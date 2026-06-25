Florida Portazgo quema a lo grande "Gènesi", la hoguera ganadora de Alicante

Cuando en la plaza del Ayuntamiento solo quedaban cenizas de la Hoguera Oficial adulta y de la infantil, el distrito ganador del primer premio de Especial, Florida Portazgo, se preparaba para arder. La comisión vencedora de Especial en este 2026 aguardaba la llegada de la comitiva oficial para poder despedirse de «Gènesi», la obra de Josué Beitia con la que han vuelto a lo más alto desde su último triunfo, hace dos años.

La comisión de Florida Portazgo apuró sus últimos momentos antes del baile del fuego purificador con el monumento ganador del 2026 al ritmo de «Campeones, campeones».

Florida Portazgo despide su monumento al grito de “campeones” / Alejandro J. Fuentes

A la 1:37 minutos de la madrugada llegaba la comitiva oficial, encabezada por la Bellea del Foc, María Pastor, y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. Tras ellos, el alcalde Luis Barcala y demás miembros de la Corporación municipal. Todo estaba preparado en Florida Portazgo para la Nit del Foc, un espectáculo del que es uno de los responsables Alex Domínguez, fotógrafo de INFORMACIÓN y foguerer del distrito. Este año, además, su hija Mara es dama de la hoguera.

Alex Domínguez, de INFORMACIÓN, vive la cremà de Florida Portazgo junto a su hija. / Jose Navarro

A la 1:35 se apagan las luces en la calle Cefeo, donde estaba plantada «Gènesi». Era solo cuestión de minutos el comienzo del espectáculo pirotécnico que dio inicio a la cremà de la comisión, que comenzó, como es habitual, por el monumento infantil. Dos minutos después comenzó a arder en una combustión rápida que envolvió en llamas todos los ninots en cuestión de segundos, en medio de un espectáculo de fuegos artificiales.

«Fratelli e Sorelle», obra de Manolo Rubio, ya era cenizas a la 1:47 de la madrugada. Todas las miradas en Florida Portazgo se dirigieron ya al monumento adulto: «Gènesi», la gran triunfadora de este 2026. A la 1:52 empezaba a arder al ritmo de «We are the champions».

Los primeros momentos de la cremà de Florida Portazgo fueron espectaculares, obligando a retroceder decenas de metros a un buen número de asistentes. La comisión prometió que sería apoteósica y llena de sorpresas, y no defraudaron. Fue una combustión «de abajo a arriba», acompañada de elementos que aportasen luz y sonido, «y haciendo un surtido de colores en el pulpo», pieza que coronaba el remate. Para la apertura prepararon diez kilos de material pirotécnico, el máximo permitido.

La cremà de Florida Portazgo, a cámara lenta / Alejandro J. Fuentes

Una lengua de fuego fue envolviendo la obra haciendo brillar en un puro contraste de arte las figuras principales. Un espectáculo cuidado al milímetro, como explicaba el responsable de su preparación, Javier Alemañ.

Antes de las 2:15 se producía la impresionante caída de la hoguera de Florida Portazgo, tras resistir en pie cerca de veinte minutos. Siguieron momentos de emoción entre los encargados de organizar la quema en la comisión de la calle Cefeo para disfrute de comisionados y asistentes.

La cremà de Florida Portazgo deja unas imágenes espectaculares en la calle Cefeo / Jose Navarro

En su primer año como artista de Florida Portazgo, Josué Beitia se ha alzado con el primer premio de la categoría Especial. El constructor valenciano ha debutado de la mejor manera, devolviendo la victoria a la comisión de la calle Cefeo, dos años después. Además, lo ha hecho tras conseguir este mismo año el segundo puesto en Especial en las Fallas de València.

«Gènesi» propone un viaje hacia un futuro postapocalíptico en el que Alicante se convierte en el escenario en el que se intenta responder a la pregunta de si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre. El monumento es el de mayor presupuesto de las Hogueras de 2026, con un total 123.000 euros, lo que supone 13.000 más que el pasado ejercicio.

La banyà que refresca Florida Portazgo / Jose Navarro

La última victoria de la hoguera Florida Portazgo llegó durante las fiestas del 2024. El monumento «Geometría vital», fue obra de Pere Baenas, quien planta actualmente con Sagrada Familia, tras no alcanzar un acuerdo de renovación pese al primer premio de Especial cosechado entonces.

En total, Florida Portazgo atesora seis victorias, tras los triunfos consecutivos de 2008, 2009 y 2010, el de 2022, el último conseguido en 2024 y el de este año.

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Unas cifras que la sitúan por encima de Benito Pérez Galdós y Alfonso El Sabio, como la quinta hoguera más laureada de la máxima categoría, a solo un primer puesto de dar alcance a Sèneca-Autobusos.