Tres líneas de autobús de Alicante amplían su horario por los fuegos artificiales

El concurso de fuegos artificiales comienza ahora que han finalizado las Hogueras de Alicante. La playa del Postiguet será el escenario desde el que se podrá ver un espectáculo de color sobre el mar, que atrae a numerosos alicantinos y turistas.

Así, entre el 25 y el 29 de junio, el concurso de fuegos artificiales hará las delicias de los asistentes a las 00.00 horas. Para facilitar el transporte, el TRAM d’Alacant ha aumentado la frecuencia de sus tranvías, mientras que Vectalia también ha anunciado que amplía sus servicios en tres líneas.

Línea 2

Esta línea cubre el trayecto entre La Florida y Sagrada Familia. Así, desde la Florida hay prevista dos salidas: a las 22.45 y a las 23.00 horas que realizarán su recorrido hasta Puerta del Mar. Lo mismo para las salidas desde Sagrada Familia.

El resto de salidas, en ambos sentidos, serán a las 00.30, 00.35, 01.00 y 01.05 horas.

Línea 13

La línea 13 va desde Villafranqueza a la Plaza de España. Desde Villafranqueza el autobús saldrá a las 23.00 horas mientras que desde Puerta del Mar será a las 00.30 y a las 1.30 horas.

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Línea 22

La línea 22 cubre el trayecto entre Puerta del Mar y Playa San Juan. Desde esta última saldrá el autobús a las 23.00 horas mientras que desde Puerta del Mar lo hará a las 00.30 y 01.30 horas.