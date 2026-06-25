Tres líneas de autobús de Alicante amplían su horario por los fuegos artificiales
Desde el 25 y hasta el 29 de junio el concurso se celebrará en la playa del Postiguet
El concurso de fuegos artificiales comienza ahora que han finalizado las Hogueras de Alicante. La playa del Postiguet será el escenario desde el que se podrá ver un espectáculo de color sobre el mar, que atrae a numerosos alicantinos y turistas.
Así, entre el 25 y el 29 de junio, el concurso de fuegos artificiales hará las delicias de los asistentes a las 00.00 horas. Para facilitar el transporte, el TRAM d’Alacant ha aumentado la frecuencia de sus tranvías, mientras que Vectalia también ha anunciado que amplía sus servicios en tres líneas.
Línea 2
Esta línea cubre el trayecto entre La Florida y Sagrada Familia. Así, desde la Florida hay prevista dos salidas: a las 22.45 y a las 23.00 horas que realizarán su recorrido hasta Puerta del Mar. Lo mismo para las salidas desde Sagrada Familia.
El resto de salidas, en ambos sentidos, serán a las 00.30, 00.35, 01.00 y 01.05 horas.
Línea 13
La línea 13 va desde Villafranqueza a la Plaza de España. Desde Villafranqueza el autobús saldrá a las 23.00 horas mientras que desde Puerta del Mar será a las 00.30 y a las 1.30 horas.
Línea 22
La línea 22 cubre el trayecto entre Puerta del Mar y Playa San Juan. Desde esta última saldrá el autobús a las 23.00 horas mientras que desde Puerta del Mar lo hará a las 00.30 y 01.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Segundo año de apagón en la arena durante la noche de San Juan en Alicante: 'Nos hubiera gustado hacer una hoguera, es parte de la tradición
- Morante corta dos orejas pero se niega a compartir la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Alicante con Talavante
- La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
- Libertad para once detenidos en la Vega Baja por una red turca que traficaba con droga sintética mediante paquetería
- La suciedad inunda la playa de El Postiguet de Alicante tras la noche de San Juan
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico