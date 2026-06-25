Fuegos artificiales en Alicante: los mejores sitios para verlos del 25 al 29 de junio

Alicante acaba de despedir sus días grandes de Hogueras, pero la ciudad no le dice adión todavía a la pólvora. Tras la Cremà, el calendario festivo mantiene una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes: el concurso de castillos de fuegos artificiales, que durante cinco noches volverá a iluminar el cielo junto al mar. El espectáculo se celebrará del jueves 25 al lunes 29 de junio, siempre a las 00.00 horas, y prolongará el ambiente festivo en la ciudad.

La principal novedad de esta edición es el regreso de los disparos al entorno del Postiguet. El cambio devuelve el protagonismo al arenal alicantino y a sus alrededores, donde se espera una gran concentración de público. Cada castillo tendrá una duración mínima de 15 minutos. La empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Calendario

El concurso llega además con un cartel marcado por los estrenos. Pirotecnia Zaragozana abrirá el certamen el jueves 25 de junio y lo hará debutando en el concurso nocturno. El viernes 26 será el turno de Pibierzo, que también se estrena en los castillos y que este año asume un papel relevante tras encargarse del disparo de una discutida Palmera y firmar una mascletà que sí convenció al público. El sábado 27 disparará Hermanos Ferrández, ganadora en tres de las últimas diez ediciones. El domingo 28 llegará Pirotecnia Alto Palancia que también debuta en el certamen nocturno tras disparar la última mascletà de estas Hogueras. Cerrará el calendario el lunes 29 Fuegos Artificiales del Mediterráneo, que aspira a prolongar su buen momento tras imponerse en las dos últimas ediciones del concurso de mascletàs.

Los mejores sitios para ver los fuegos artificiales de Alicante: el Postiguet recupera el gran espectáculo de Hogueras / Jose Navarro

Los mejores sitios para ver los fuegos artificiales

La playa del Postiguet vuelve a ser uno de los puntos clásicos y más recomendables. Es sin duda uno de los escenarios más populares para contemplar este espectáculo. Allí hay dos opciones principales: llevarte la toalla, la nevera bien cargada y tumbarte en la arena para disfrutar de una velada completa. Si no tienes tanto tiempo o no quieres mancharte de arena, siempre puedes buscar sitio en la pasarela peatonal junto a la playa.

El Raval Roig es otra de las ubicaciones más apreciadas por alicantinos y visitantes. Su cercanía al Postiguet y su posición elevada con respecto al mar lo convierten en un punto especialmente atractivo para ver el espectáculo. Desde este entorno se obtiene una perspectiva lateral del castillo, con el mar y la fachada urbana como fondo. Eso sí, precisamente por su ubicación y por el arraigo que tiene entre muchos vecinos, conviene llegar con antelación, ya que los mejores espacios suelen ocuparse pronto.

Así ha sido la última sesión de fuegos artificiales de las Hogueras de Alicante / Jose Navarro

Otro lugar imprescindible será el paseo del Puerto, especialmente en la zona próxima a la avenida de los Mártires de la Libertad. Este punto ofrece una panorámica cómoda, urbana y muy accesible desde el centro, lo que lo convierte en una opción práctica para familias, grupos de amigos y visitantes que quieran combinar los fuegos con una cena o un paseo previo por la Explanada. Es una alternativa especialmente útil para quienes quieren evitar la mayor presión de público del Postiguet sin renunciar a una buena perspectiva del disparo.

También se podrán disfrutar los fuegos desde el otro lado del puerto, en el entorno del antiguo centro comercial Panoramis y a lo largo de la fachada litoral en dirección a San Gabriel. Esta zona es interesante para quienes buscan una ubicación menos saturada.

Castillo y Serra Grossa

Entre los miradores elevados, el Castillo de Santa Bárbara ofrece una de las estampas más espectaculares para contemplar los fuegos artificiales desde las alturas. Otra alternativa con vistas privilegiadas es la Serra Grossa, quizá uno de los mejores puntos para observar los castillos en conjunto. Eso sí, es una opción pensada para los más deportistas: para alcanzar la parte alta del cerro hay que caminar una pequeña ruta, por lo que resulta imprescindible llevar iluminación, calzado adecuado y extremar la precaución, especialmente en la bajada.

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El Parque de La Ereta es otro de los rincones más mágicos para ver los fuegos en Alicante. Sus vistas sobre la ciudad y el mar son excelentes, aunque por su accesibilidad y popularidad es recomendable acudir con bastante tiempo de antelación. Para quienes prefieran planes más tranquilos, la Playa de la Almadraba puede ser una opción romántica o familiar: desde allí los fuegos se ven más pequeños, pero el ambiente íntimo y menos abarrotado compensa la distancia. Lo mismo ocurre con las calas del Cabo de las Huertas, donde puedes contemplar los castillos de luz sin necesidad de estar en medio del gentío.