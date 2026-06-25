Fuegos artificiales de Hogueras 2026 en el Postiguet: calendario, hora y pirotecnias
Los castillos vuelven este año a dispararse desde el arenal alicantino
Alicante volverá a mirar al cielo desde la playa del Postiguet este jueves. El tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales de las Hogueras regresará este año al arenal alicantino después de que en 2025 los disparos tuvieran que ser trasladados a la Zona Volvo.
El concurso arrancará la noche del 25 de junio con Pirotecnia Zaragozana, que será la encargada de estrenar el emplazamiento. El calendario previsto continúa el 26 de junio con Pibierzo, el 27 de junio con Hermanos Ferrández (ganadores del concurso del año pasado), el 28 de junio con Pirotecnia Alto Palancia y el 29 de junio con Fuegos Artificiales del Mediterráneo.
Cada castillo tendrá una duración mínima de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso y dará comienzo a las 00.00 horas. El Ayuntamiento fija además que los disparos sean principalmente aéreos, aunque se permiten fuegos acuáticos, y que los artificios se orienten siempre hacia el mar. La empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.
Una tradición que alarga las Hogueras
Aunque la Cremà marcó oficialmente el final de las Hogueras, el concurso de fuegos artificiales prolonga durante cinco noches el ambiente festivo en Alicante. Es uno de los actos que más público concentra después del 24 de junio y devuelve el color y la espectacularidad de la pólvora al cielo.
Calendario de castillos de fuegos artificiales
El calendario de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet es el siguiente:
- Jueves, 25 de junio: Pirotecnia Zaragozana
- Viernes, 26 de junio: Pibierzo
- Sábado, 27 de junio: Hermanos Ferrández
- Domingo, 28 de junio: Pirotecnia Alto Palancia
- Lunes, 29 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo
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