Una historia grabada a fuego: la Bellea del Foc y sus damas se despiden de las Hogueras 2026

Cuando María Pastor, de la hoguera Explanada, escuchó su nombre en la Plaza de Toros el pasado 2 de mayo, durante la gala de la Elección, no imaginaba todo lo que estaba por venir. Tanto ella como sus damas (Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida) iniciaron juntas un camino que ahora concluye, pero que llevarán grabado a fuego para siempre. Tras las Hogueras 2026, las más especiales de su vida, la Bellea del Foc y su corte de honor se despiden del cargo con emoción y nostalgia, pero también con orgullo por haber sido las máximas representantes de la Fiesta.

En la última semana, apuntan que el sueño ha brillado por su ausencia, durmiendo apenas dos horas cada noche. Sin embargo, la ilusión por vivir una experiencia inolvidable y lo arropadas que han estado en todo momento por el mundo de las Hogueras, les ha ayudado a sacar energías de donde no quedaban fuerzas. Este jueves, ya sin la presión de los actos oficiales, las siete se relajaban juntas, rememorando lo mejor de los últimos días con el deseo de poder darle al botón de "repetir" y trasladarse de nuevo al inicio de las fiestas.

"Lo he vivido con mucha ilusión, siempre agradecida de poder vivir las Hogueras desde esta perspectiva. Es alucinante el cariño que hemos recibido de la gente, que ha sido una de las cosas más especiales en estos días tan intensos", ha señalado la Bellea del Foc 2026, María Pastor. "Ha superado mis expectativas. Por mucho que te hagas una idea, hasta que no tienes el privilegio de vivirlo, no sabes realmente lo que es", ha reconocido.

Un sinfín de recuerdos

A lo largo de estos días, han acumulado multitud de vivencias juntas, aunque para María Pastor uno de los días más especiales fue el de la Ofrenda de Flores: "Mi madre se vistió, me hizo una sorpresa y la tuve detrás. Fue un momento muy emotivo". En cuanto a la rutina compartida con sus compañeras, afirma que han sido "bastante show" porque el cansancio hacía que, algunas veces, terminaran "delirando".

Eso sí, se marchan con alguna cuenta pediente con las Hogueras 2026. Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso, recuerda el "senyor pirotècnic" fallido durante una de las mascletás. "Cuando lo íbamos a decir, hubo un problema entre los bomberos y la pirotecnia, no sabemos qué pasó, pero nos quedamos sin decirlo...", recuerda. "Nos deben un día de mascletà", añade María Moya, quien también tiene su anécdota favorita de estas fiestas.

La dama del foc de Don Bosco (por aclamación popular de sus compañeras) ha rememorado lo que le ocurrió una de las primeras noches: "Fuimos de visita a una barraca y había varios chicos esperando para hacer la entrada con nosotras. Uno de ellos vino directo hacia mí, como no sabía qué hacer le cogí de la mano en vez de agarrarme del brazo. Me puse un poco nerviosa y le pedí perdón, pero se quedó pensando 'a esta chica le falta algo'...",

Una historia grabada a fuego: la Bellea del Foc y sus damas de honor se despiden de las Hogueras 2026 / Pilar Cortés

También Marta Salaberri, de Mercado Central, recuerda un "percance" sufrido durante las mascletàs, que se tradujo en un susto para sus compañeras: "Estábamos todas juntas en Luceros, sacándonos las típicas fotos. De repente, se dieron cuenta de que tenía un habón en la cara, me llevaron a Protección Civil y me había picado una avispa. Pero, cuando las demás se subieron a los coches y me vieron allí, se pensaban que me había dado algo".

Tantas jornadas consecutivas de actos y agenda oficial pasan factura y, al final, el agotamiento termina haciendo mella, también físicamente. "Antes de enfrentarnos a estas Hogueras mucha gente nos dio consejos sobre cómo sobrellevar el cansancio", señala Nerea Alpera, de La Condomina. "Nos imaginábamos que íbamos a sufrir con los pies o con las caderas, por el peso de la falda, pero al final lo peor han sido las orejas. Los pendientes pesan muchísimo y hemos terminado con heridas de llevarlos tantas horas, no lo esperábamos para nada", añade entre risas de sus compañeras.

Y ese no fue el único conflicto con el vestuario. Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas, recuerda que, en varias ocasiones, ha tenido que salir del hotel con la falda desabrochada, al ser incapaz de hacerlo por su cuenta. "Al final tenían que abrochármela entre un policía y un conductor, pero siempre entre dos personas, porque si no, no había manera".

Además, Eva Egea, de La Florida, recuerda que entre los días de compañerismo también hubo espacio para la competición, con riesgo incluid: "Fuimos a la hoguera Don Bosco y habían montado una feria. Nos subimos todas a los coches de choque, pero más bien era la guerra. Hubo muchos, pero que muchos choques", confiesa.

A partir de ahora, volverán a vivir la Fiesta a través de sus comisiones, después de un año tan atípico como inolvidable. Eso sí, todas estas vivencias (y muchas otras que no han salido de las cuatro paredes que les han servido como cuartel general durante las Hogueras) les acompañarán para siempre. Del mismo modo que sus siete nombres forman ya parte de la historia del Fuego, como la Bellea del Foc y las damas de honor del 2026.