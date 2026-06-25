Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: la cremà da paso hoy al concurso de fuegos artificiales

Fuegos artificiales de Hogueras 2026 en el Postiguet: calendario, hora y pirotecnias

Alicante volverá a mirar al cielo desde la playa del Postiguet este jueves. El tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales de las Hogueras regresará este año al arenal alicantino después de que en 2025 los disparos tuvieran que ser trasladados a la Zona Volvo.

El concurso arrancará la noche del 25 de junio con Pirotecnia Zaragozana, que será la encargada de estrenar el emplazamiento. El calendario previsto continúa el 26 de junio con Pibierzo, el 27 de junio con Hermanos Ferrández (ganadores del concurso del año pasado), el 28 de junio con Pirotecnia Alto Palancia y el 29 de junio con Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

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