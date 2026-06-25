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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: la cremà da paso hoy al concurso de fuegos artificiales

Así se ha quemado la Hoguera Oficial adulta

Así se ha quemado la Hoguera Oficial adulta

Así se ha quemado la Hoguera Oficial adulta / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

C. Suena

La ciudad despidió anoche las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron anoche dando por finalizadas las fiestas de este año. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

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