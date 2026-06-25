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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: la cremà da paso hoy al concurso de fuegos artificiales
La ciudad despidió anoche las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron anoche dando por finalizadas las fiestas de este año. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.
Alex Domínguez
La discutida Palmera de Pibierzo, a vista de dron
¿Viste anoche la Palmera? Pues fue bien polémica. Vuelve a verla en este vídeo desde las alturas.
Alejandro J. Fuentes
VÍDEO | Impresionante caída del remate central de Florida Portazgo
O. Casado
Fuegos artificiales de Hogueras 2026 en el Postiguet: calendario, hora y pirotecnias
Alicante volverá a mirar al cielo desde la playa del Postiguet este jueves. El tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales de las Hogueras regresará este año al arenal alicantino después de que en 2025 los disparos tuvieran que ser trasladados a la Zona Volvo.
El concurso arrancará la noche del 25 de junio con Pirotecnia Zaragozana, que será la encargada de estrenar el emplazamiento. El calendario previsto continúa el 26 de junio con Pibierzo, el 27 de junio con Hermanos Ferrández (ganadores del concurso del año pasado), el 28 de junio con Pirotecnia Alto Palancia y el 29 de junio con Fuegos Artificiales del Mediterráneo.
Más información sobre los castillos de fuegos artificiales.
J. Hernández
Las llamas devoran las Hogueras de Alicante en la Nit de la Cremà
La Cremà arrancó con una Palmera tibia pero fue cobrando intensidad mientras ardían la Hoguera Oficial, la de Florida Portazgo y el resto de los distritos
C. Suena
Alicante se despide de sus Hogueras 2026 en una noche vibrante
Hasta aquí el directo de la noche más mágica de Alicante. Con la ciudad envuelta en humo, ceniza y emoción, ponemos punto final a esta narración de una Cremà intensa y vibrante. Seguiremos mañana con las últimas noticias de las Hogueras y el inicio del concurso de fuegos artificiales.
J. A. Martínez
Los rescoldos obligan a volver a llamar a los bomberos en Alicante
Los bomberos han tenido que volver a intervenir en Polígon de Sant Blai y en Sèneca-Autobusos porque los rescoldos de las hogueras seguían todavía muy calientes.
J. A. Martínez
Arranca el fuego en la Explanada
La cremà continúa avanzando en Alicante. En estos momentos empieza a arder la hoguera Explanada, uno de los puntos que todavía quedaban pendientes en la recta final de la noche.
J. A. Martínez
La Cremà sigue con Plaza América y Ángeles Felipe Bergé ardiendo
Las llamas siguen avanzando en Plaza América y Ángeles Felipe Bergé, mientras la Nit de la Cremà continúa en la ciudad.
J. A. Martínez
El fuego consume ya más del 60% de las Hogueras de Alicante
La Nit de la Cremà avanza en Alicante: a estas horas ya ha ardido más del 60% de las hogueras, en una noche que encara su recta final entre fuego, emoción y mucho público en las calles.
J. Hernández
Florida Portazgo quema a lo grande "Gènesi", la hoguera ganadora de Alicante
El primer premio de la categoría Especial, una obra sobre el impacto de la tecnología sobre la humanidad, ya es historia tras prender de forma espectacular. Lee aquí la crónica completa.
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