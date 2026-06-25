Las Hogueras se organizan para cambiar la normativa en Alicante: de la seguridad a los racós-discoteca

Con las Hogueras 2026 aún por terminar oficialmente (falta el Concurso de Fuegos Artificiales y el Coso Multicolor) la Federació ya ha activado la maquinaria para organizar las fiestas del próximo año. En concreto, se busca plantear propuestas para actualizar hasta cinco normativas municipales: el plan de accesibilidad y las ordenanzas de Limpieza, Parques y Jardines, Fiestas y Contaminación Acústica.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, se ha dirigido este jueves a los festeros interesados en contribuir a la revisión de la regulación actual. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes que había abierto el ente gestor de la Fiesta, se ha fijado una reunión que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre, a las 20:00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Festa.

En esa cita, el objetivo será analizar los perfiles de los comisionados que se han ofrecido a participar y organizar tres grupos de estudio diferentes en función de la temática a abordar. En concreto, la Federació busca actualizar la ordenanza municipal de la Fiesta, el plan de accesibilidad de Hogueras y las normativas de Parques y jardines, Limpieza y de Contaminación Acústica. Según ha apuntado Olivares: "Nos ponemos en marcha desde ya para trabajar en estos temas de interés para todas las partes implicadas".

Una vez constituidos los grupos de trabajo, se trabajará en el análisis de los condicionantes que rigen la Fiesta, las necesidades de cambio de cara al futuro y su aplicación normativa. Además, se colaborará activamente con el Ayuntamiento para dar traslación de esas propuestas a las correspondientes ordenanzas municipales.

Debates sobre la Fiesta

El crecimiento de las Hogueras durante los últimos años (llegando a reunir a casi dos millones de personas este 2026, según el Ayuntamiento de Alicante) ha reavivado distintos debates en torno a las celebraciones.

En este sentido, destacan los problemas de convivencia relacionados con la seguridad. Un año más, los residentes del centro de la ciudad han alertado de que la configuración de algunos racós (como en el entorno del Teatro o el Portal de Elche) genera auténticas "ratoneras" para los peatones, e imposibilitan el acceso de los cuerpos de seguridad en caso de producirse una emergencia, por lo que urgen a repensar la ubicación de estos espacios.

Además, buena parte de estas barracas han sido también objeto de polémica por lo alejados que se encuentran del espíritu original de la Fiesta. Pese a que se plantan gracias al espacio que el Ayuntamiento pone a disposición de las comisiones, nada tienen que ver con un racó tradicional, ya que no participan en ningún acto a lo largo de la temporada festera, no cuentan con socios y, algunos, ni siquiera tienen mesas o sillas para cenar con el resto de "miembros". En la práctica, funcionan como discotecas al aire libre, llegando incluso a cobrar un precio por entrada, mientras tras su gestión se encuentran conocidas empresas de ocio de la ciudad.

Otra cuestión a dirimir para el próximo 2027 será el futuro del "Mercadito" de Federico Soto. Después de que la anterior adjudicataria resolviera el contrato de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento por las nuevas condiciones del gobierno de Barcala (que incluían un recorte de los días de apertura), la gestión quedó en manos de Federació. Finalmente, el ejecutivo popular dio marcha atrás y volvió a levantar la mano, permitiendo que el espacio abriese al público dos días antes que el resto de racós y barracas.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ya avanzó este jueves en una entrevista con INFORMACIÓN, sobre si se aplicarán más cambios el año que viene, que "la Fiesta está en constante evolución y lo primero que se quiere garantizar es que sean seguras, porque seguridad y fiesta no están reñidas". Al respecto, la edil popular añadió: "El año pasado notamos que Luceros tenía cada vez más gente y, por tanto, propusimos este cambio de sistema y esas medidas de evacuación. Ahora volveremos a hacer balance y si entendemos que hay algo que mejorar, por supuesto que el Ayuntamiento lo mejorará".