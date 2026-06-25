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El jefe de la Policía de Alicante, protagonista de la Banyà: “Casi me ahogan”

El comisario jefe principal, José María Conesa, fue homenajeado por sus compañeros y efectivos del cuello de bomberos, debido a su próxima jubilación

José María Conesa, que prevé jubilarse el próximo año, se despide de sus últimas Hogueras con un homenaje de sus compañeros

José María Conesa, que prevé jubilarse el próximo año, se despide de sus últimas Hogueras con un homenaje de sus compañeros

José María Conesa, que prevé jubilarse el próximo año, se despide de sus últimas Hogueras con un homenaje de sus compañeros / INFORMACIÓN

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Alejandro J. Fuentes

C. Pascual

José María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante, fue uno de los protagonistas de la Nit de la Cremà 2026. El responsable del cuerpo municipal se despedía de sus últimas Hogueras de servicio, ya que prevé jubilarse el próximo año, y lo hizo a través del homenaje de otros agentes y efectivos de los Bomberos.

Conesa, quien ya confesó por la mañana que le iba a resultar "muy extraño" vivir las fiestas sin estar pendiente de los operativos de seguridad, recibió su particular "banyà" en la plaza del Ayuntamiento, justo después de que ardieran las Hogueras Oficiales. El comisario disfrutó del momento acompañado de otros agentes, que le despidieron con emoción y agradecimiento, y del jefe de los Bomberos municipales, Daniel González, con quien también se fundió en un sentido abrazo. "Casi me ahogan", confesó entre risas al término de su homenaje.

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El comisario llegó como agente a la Policía Local de Alicante el 10 de junio del 1989. Desde ese momento, pasó por todos los escalafones del cuerpo, hasta convertirse en jefe veinte años después, en mayo del 2009. En ese tiempo, ha estado al frente del operativo local en numerosos actos multitudinarios como la peregrinación de la Santa Faz y, por supuesto, las Hogueras: "Mi relación con la Fiesta ha sido siempre muy estrecha, con mucho feeling y colaboración con la Federació, independientemente de quién haya sido el presidente. La dedicación del cuerpo a las Hogueras ha sido siempre total", comentó este miércoles a INFORMACIÓN, minutos antes del disparo de su última mascletà en Luceros.

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