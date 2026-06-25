Las llamas devoran las Hogueras de Alicante en la Nit de la Cremà

Alicante trasnocha cuando el fuego se abre paso. Así sucedió en la Cremà de los 237 monumentos plantados en Alicante en las Hogueras de 2026, entre adultos, infantiles y portadas de barraca. La novedosa, por su procedencia leonesa, pero deslucida Palmera que lanzó Pirotecnia Pibierzo desde el monte Benacantil, pues no alcanzó el diámetro esperado, dio el pistoletazo de salida al homenaje al fuego en todos los distritos, dejando los primeros conatos de incendio en las faldas del Castillo de Santa Bárbara.

No lejos de allí, las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas, iniciaron la ardiente noche a pie de hoguera en la plaza del Ayuntamiento al no poder permanecer en los balcones del edificio consistorial, como es tradición, por su estado de deterioro.

La discutida Palmera de Pibierzo, a vista de dron / Áxel Álvarez

Las máximas representantes de la Fiesta prendieron primero la traca de la Hoguera Oficial infantil «Equilibri», de Sergio Gómez, una obra de 25.000 euros de presupuesto que invitaba a reflexionar sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre las personas, la economía y el medio ambiente, que se deshizo en apenas diez minutos: ardió dejando una gran columna de humo negro hasta consumirse por completo siete minutos después de su arranque. Se cerró así un nuevo capítulo para Gómez, que alcanza ya once Hogueras Oficiales infantiles consecutivas plantadas.

Las mejores imágenes de la cremà de la Hoguera Oficial de Alicante 2026 /

A las 00:13 horas, y después de un espectáculo de pirotecnia, empezaba a quemarse la adulta «Singulares», de Pedro Espadero, como un simulacro de incendio por su parte central. Un monumento con un coste de 118.500 euros, de 18,5 metros, y con un novedoso remate en forma de «T» en homenaje a algunas de las tradiciones y fiestas más representativas de Alicante y su provincia, costumbres populares como San Antón, el Raval Roig, las fiestas de Tabarca, las Cruces de Mayo; los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot, además de alusiones al Corpus Christi. Los ninots y las escenas desaparecieron poco a poco entre el fuego, en medio de una enorme nube de llama roja y humo negro, llevándose consigo el homenaje a lo más nuestro.

Un momento de la cremà de la Hoguera Oficial adulta. | ÁXEL ÁLVAREZ

El monumento de la Plaza del Ayuntamiento, con una combustión lenta como en años anteriores, consumió gran parte de sus adornos en menos de cinco minutos. Aunque los extremos de los remates en forma de «T» fueron los últimos en desaparecer, su estructura permaneció ardiendo más de siete minutos. La estructura cayó por completo en la plaza del Ayuntamiento con un rotundo golpe pasados los diez minutos.

Así pasó a la historia el undécimo monumento municipal consecutivo y el decimonoveno de la trayectoria del artista alicantino.

La cremà de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento finalizó tras más de media hora con la estructura de madera ardiendo en medio de la plaza mientras en distritos próximos se escuchaba la atronadora pirotecnia que iba dando paso a cremàs vecinas. El público que abarrotó el espacio tras las vallas en la plaza del Ayuntamiento empezó a pedir agua a los Bomberos en una calurosa noche deseosos de banyà.

La Banyà refresca la noche de la Cremà en Alicante / Rafa Arjones

Entre los asistentes a la Cremà en la plaza del Ayuntamiento de Alicante se encontraban el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, o el pregonero de estas Hogueras, Adrián Gomis «Funzo». También acudieron las representantes festeras de Valencia, Castellón y Murcia.

Allí se sucedían las va loraciones. La Bellea del Foc, María Pastor, señaló que le queda «un poquito de nostalgia, parece que todo ha acabado», y añadió que siente que todo «ha pasado muy rápido y es como que no terminas de creerte todo lo vivido. Ha sido todo muy rápido, pero muy bonito». Pastor habló con «emoción y agradecimiento por todo lo que he vivido» y definió la Cremà oficial como un momento cargado de recuerdos.

La Bellea del Foc emocionada, junto a sus damas. | | RAFA ARJONES

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó que las Hogueras 2026 podrían haber rozado en torno a los dos millones de visitantes, cifra similar a las de 2025. El alcalde atribuyó estos datos a unas fiestas «más largas de lo habitual por ese fin de semana intermedio que ha habido» y avanzó que en los próximos días se concretarán tanto las cifras de asistencia como el impacto de las celebraciones en el empleo y la economía local. Una cifra elevada no obstante cuestionada por los expertos. Asimismo, destacó la seguridad sin incidentes reseñables con más de 5.000 servicios prestados.

Por su parte, el presidente de la Generalitat fue testigo de excepción de todos los preparativos de la Cremà oficial y de los sentimientos a flor de piel de artistas y belleas pero no hizo comentario alguno.

Sobre la cremà del monumento pagado por todos los alicantinos, Barcala explicó que vive este acto «de una forma rara» porque está «más pendiente de que sean las Belleses, la adulta, la infantil y las damas, quienes disfruten de ese momento de pulsar el botón».

En cuanto al resultado de la quema, aseguró que la hoguera infantil «ha ardido perfectamente» y que la adulta lo hizo «tal y como Pedro Espadero lo había diseñado, me ha gustado mucho cómo ha ardido».

La cremà de Port d’Alacant, a vista de dron / Áxel Álvarez

La comitiva oficial partió pasada la una con la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, hacia la hoguera ganadora de Especial, «Mediterrània», de la comisión Ángeles Felipe Bergé. A esa hora ya estaba ardiendo el monumento de Port d’Alacant, de categoría especial. Sobre la una y media de la madrugada llegaba la Bellea del Foc al distrito de Florida Portazgo, para presidir la quema del monumento ganador de la categoría especial adulta con el lema «Génesi».

Entre las primeras incidencias de la noche atendidas por los servicios de seguridad, se recibió el aviso de la caída de una mujer de 60 años con posible fractura de cadera en la plaza de Calvo Sotelo. En Port d’Alacant fue atendido un menor que sufrió un desvanecimiento por una bajada de tensión.

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Durante la madrugada, un dispositivo especial de seguridad integrado por 180 bomberos y 321 policías locales, con sus respectivas unidades de drones, recorrieron los distritos para ir quemando los monumentos que estos últimos días han llenado de arte e ingenio la ciudad de Alicante: 92 hogueras adultas, 92 infantiles, dos oficiales y 51 portadas de barraca.