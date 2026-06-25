La palmera de Pibierzo ilumina durante 18 segundos la noche alicantina

Alicante ha vuelto a mirar al cielo en la medianoche del 24 de junio. La Palmera se ha abierto sobre el castillo de Santa Bárbara como el gran aviso blanco de la Cremà, ese instante breve en el que la ciudad contiene la respiración antes de que el fuego empiece a recorrer los monumentos. El disparo de Pibierzo ha iluminado la noche con la imagen reconocible de cada año: una flor de pólvora suspendida sobre Alicante para marcar el paso de la Fiesta a su desenlace.

La empresa del Bierzo ha asumido este año un encargo poco habitual por su procedencia, aunque la Palmera ya ha recaído en otras ocasiones en pirotecnias de fuera de Alicante. Pibierzo ha llegado a la noche de la Cremà después de estrenarse en Luceros con una mascletà que dejó buena impresión y antes de completar su triplete en estas Hogueras con el castillo de fuegos artificiales previsto para el viernes desde el Postiguet. Su presencia en Alicante ha sido, por tanto, una de las notas destacadas del programa pirotécnico de 2026.

El disparo preparado por la firma leonesa ha tenido una duración aproximada de 18 segundos, 98 kilos de material pirotécnico y un encendido progresivo de 1.600 voladores en distintas tonalidades de blanco. Pedro Alonso, gerente de Pibierzo, ya había avanzado que la empresa quería aportar características propias “por ser del norte”, pero respetando la tradición de Alicante. En la preparación también ha contado con el apoyo de Hermanos Sirvent, con Adrián Sirvent colaborando en la logística de una Palmera que ha vuelto a cumplir su función simbólica de encender el último tramo de las Hogueras.