El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”

El gerente de Pibierzo, Pedro Alonso, ha admitido que la Palmera disparada por la empresa leonesa en la Nit de la Cremà pudo quedarse por debajo de lo esperado en altura, ángulo y apertura, después de la oleada de críticas que ha generado el disparo desde el castillo de Santa Bárbara. “Igual no dimos la apertura suficiente, no tuvo la de años anteriores, o la altura. No sé en qué pudimos fallar, no lo conseguimos. Lo aceptamos y lo acatamos”, ha señalado el pirotécnico tras una Palmera que muchos alicantinos consideran decepcionante por su tamaño y forma.

Alonso ha reconocido que entiende el malestar de parte del público, aunque cree que algunas críticas han sido excesivamente duras. “Las críticas nos parecen fuertes, sangrantes. Esto es nuevo para nosotros”, ha explicado. La empresa del Bierzo asumía este año un encargo muy sensible dentro de las Hogueras: un disparo breve, simbólico y sometido a una exigencia especial porque marca el arranque de la Cremà y porque Alicante lo mide cada año con una imagen muy reconocible en la memoria colectiva. La Palmera de Pibierzo debía durar unos 18 segundos, con 98 kilos de material pirotécnico y 1.600 voladores en distintas tonalidades de blanco, pero el resultado ha sido recibido con decepción en la ciudad y con numerosos comentarios críticos en redes sociales.

El responsable de la pirotecnia ha insistido en que no hubo un fallo de comunicación con el Ayuntamiento ni una falta de indicaciones sobre cómo debía ser el disparo. “Nos habían dicho en qué consistía, la duración. Si algo no ha gustado, si no hemos dado la talla, ha sido fallo mío, de los pirotécnicos”, ha afirmado. Alonso ha defendido que habían visto “muchos vídeos” antes de asumir el encargo. “No ha habido fallo de comunicación con el Ayuntamiento. Entiendo que no haya gustado a los alicantinos pero estábamos bien asesorados”, ha añadido.

Igual no dimos la apertura suficiente de otros años, lo aceptamos y lo acatamos Pedro Alonso — Gerente de Pibierzo

La explicación del pirotécnico se mueve entre la aceptación del posible error y la defensa de que el disparo funcionó desde el punto de vista técnico. “Dicen que hemos sido pobres, que no hemos estado a la altura. Igual no fue lo acordado. He podido fallar en altura y ángulo”, ha admitido. Aun así, matiza que la parte técnica “estuvo bien” porque “salió el disparo” y “no explotó abajo”. “Creo que no ha sido para tanto”, ha señalado Alonso, que también ha indicado que no ha hablado con el Ayuntamiento después de la Palmera. “No nos han dicho nada. Estamos preparando ya el castillo del viernes, espero que guste y no pase lo mismo”, ha apuntado.

La polémica estalló apenas terminó el disparo. La Palmera no alcanzó el volumen ni el diámetro que muchos alicantinos esperaban y las redes sociales se han llenado de mensajes que hablan de una Palmera “pobre”, “triste” o directamente irreconocible. Algunos usuarios la han calificado como “la peor” que han visto, mientras otros han recurrido a comparaciones irónicas con un “brócoli”, una “coliflor”, un “bonsái” o una “palmerita”. El fondo de la crítica, más allá de la burla, coincide en una la idea de que el disparo no estuvo a la altura de uno de los símbolos más esperados de la noche del 24 de junio.

También ha habido comentarios que han elevado la crítica del chascarrillo al debate sobre el cuidado de la Fiesta. Algunos usuarios han reclamado explicaciones por un disparo que consideraban muy alejado de la tradición y otros han vinculado lo ocurrido con la necesidad de proteger mejor los actos más reconocibles de las Hogueras. La Palmera, por su carga simbólica, no se mide solo como un efecto pirotécnico, sino como una imagen compartida por la ciudad cada 24 de junio. De ahí que la decepción derivara rápidamente en una discusión más amplia sobre la exigencia que debe acompañar a uno de los momentos centrales de la Nit de la Cremà.

El resultado final de la Palmera no fue el esperado pese a elegirse por unanimidad Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, también ha reconocido que el resultado no fue el previsto. “El resultado final de la Palmera no fue el esperado”, ha señalado. La edil ha recordado que Pibierzo era una empresa “debutante en este disparo desde el castillo de Santa Bárbara” y que fue elegida “por unanimidad del jurado”, del que forman parte todos los grupos municipales, representantes de otras administraciones y del mundo de la Fiesta.

Cutanda ha explicado que la propuesta de la empresa leonesa fue seleccionada porque ofrecía “mayor duración de tiempo de la Palmera y mayor carga de pólvora”. Esa expectativa, sin embargo, no se ha traducido en el resultado final. “A la hora de la verdad no se cumplieron las expectativas”, ha afirmado la concejala. Su valoración sitúa la polémica en el contraste entre la propuesta técnica con la que Pibierzo obtuvo la adjudicación y la imagen que finalmente se ha visto sobre el cielo de Alicante.

Pibierzo había llegado a la Nit de la Cremà tras una buena impresión en Luceros, donde debutó con una mascletà bien recibida por el público, y aún debe completar su presencia en estas Hogueras con el castillo de fuegos artificiales previsto para este viernes desde el Postiguet. La Palmera, sin embargo, era el disparo más delicado por su carga simbólica. En apenas unos segundos, la ciudad espera ver abrirse sobre el castillo de Santa Bárbara una gran flor blanca que anuncia el inicio del final de la Fiesta. Este año, esa imagen no ha respondido a lo que muchos alicantinos esperaban.