Las redes sentencian la Palmera de Hogueras: “La peor que he visto en mi vida”

La Palmera de la Nit de la Cremà duró apenas unos segundos pero la conversación que ha dejado en redes se está prolongando bastante más. El disparo de la pirotecnia leonesa Pibierzo desde el castillo de Santa Bárbara no ha convencido a los usuarios que están comentando la publicación del Ayuntamiento de Alicante en Instagram. La crítica ha sido casi inmediata y se ha concentrado en la idea de que lo que se vio en el cielo no respondió a la imagen que muchos alicantinos esperan cada 24 de junio, cuando la ciudad mira hacia el Benacantil para ver el gran fogonazo blanco que anuncia el inicio de la Cremà.

Los comentarios están siendo especialmente duros con el tamaño y la forma del disparo. “La peor que he visto en mi vida”, ha escrito un usuario. Otro ha resumido la impresión de forma todavía más directa: “Un desastre, no era una palmera”. También se han repetido mensajes como “Eso no es una palmera”, “No sé si se le puede llamar palmera siquiera” o “Vaya desastre de palmera, si es que se le puede llamar así”. La decepción ha sido el tono dominante entre quienes comparaban el resultado con la Palmera tradicional, más amplia, más luminosa y con mayor presencia sobre el castillo.

La discutida Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà / Áxel Álvarez

La ironía ha ocupado otro espacio importante en las reacciones. La forma del disparo ha dado pie a comparaciones con verduras, objetos pequeños o productos de bajo coste. “Ha sido una palmera o un brócoli”, ha apuntado una usuaria en uno de los comentarios más celebrados. Otros han hablado de una “coliflor”, de un “bonsái”, de una “palmerita” o incluso de un “plumero”. También ha aparecido referencias a plataformas de compra barata: “La palmera que han pedido al Temu” o “En Shein y Temu hay palmeras mejores”. Ese tono de burla convive con mensajes de enfado más serio, en los que algunos usuarios califican el disparo de “vergonzoso”, “pésimo” o “muy triste”.

La crítica no se ha quedado solo en la pirotecnia. Varios comentarios han llevado la decepción hacia una lectura más amplia sobre la organización de las Hogueras y el estado de la Fiesta. Hay usuarios que apuntan directamente al Ayuntamiento o a la Federació, mientras otros reclaman explicaciones por un disparo que consideran muy por debajo de lo esperado. “Los alicantinos exigimos una compensación moral y que mañana antes de los fuegos se tire una palmera en condiciones”, ha llegado a escribir una usuaria. Otro comentario resume esa sensación con una comparación histórica: “Hubo un tiempo en que la palmera brotaba del castillo y cubría el cielo de la ciudad”.

Más reflexiones

Entre las reacciones también aparecen reflexiones menos humorística y más de fondo. Una usuaria ha publicado un texto comparando la Palmera de 2025 con la de 2026 y señalando que, “desde el más profundo respeto a la pirotecnia”, la de este año ha sido “una gran decepción”. A partir de ahí, vincula lo ocurrido con la necesidad de “darle una repensada” a la Fiesta y de apoyar más a las pirotecnias, a los artistas de hogueras, a las comisiones y a las barracas. “Vamos a proteger y cuidar lo nuestro”, concluye el mensaje, que recoge una preocupación que va más allá del disparo concreto.

La controversia contrasta con la expectativa que había generado Pibierzo en los días previos. La empresa del Bierzo había debutado en Luceros con una mascletà que dejó buena impresión y afrontaba la Palmera como el segundo tramo de un triplete pirotécnico en estas Hogueras, junto al castillo de fuegos previsto para este viernes desde el Postiguet. El disparo preparado para la Nit de la Cremà tenía una duración aproximada de 18 segundos, 98 kilos de material pirotécnico y 1.600 voladores en distintas tonalidades de blanco.

El resultado, sin embargo, ha sabido a poco para muchos alicantinos. La Palmera no es un disparo cualquiera dentro del calendario festero. Es uno de los símbolos más reconocibles de las Hogueras, el momento que separa la espera del fuego final y que cada año concentra las miradas de la ciudad antes de que empiece la Cremà de los monumentos. Esa carga simbólica explica también la dureza de las reacciones. En una noche en la que Alicante esperaba una gran flor blanca sobre el castillo, las redes han acabando dictando la sentencia casi unánime de que la Palmera de 2026 no ha estado a la altura de lo que la ciudad reconoce como propio.