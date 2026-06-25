Suciedad, desmontaje de racós, mobiliario roto y jardines arrasados: así amanece Alicante tras las Hogueras

El paso de cinco jornadas de fiesta en Alicante se hace notar tras la Nit de la Cremà, la que marca el final de los días grandes de Hogueras. Este jueves, desde primera hora de la mañana, los equipos de limpieza se han esmerado en recuperar la normalidad en las calles, aunque dicho objetivo no se cumplirá de manera inmediata. Tras los primeros baldeos, diversas calles, por ejemplo alrededor del Mercado Central, mantienen envases de plástico, botellas de cristal y otros objetos en el suelo, que desprende un mal olor que hace taparse la nariz a muchos de los paseantes.

La avenida de Alfonso el Sabio, una de las calzadas arteriales del centro de Alicante, se mantenía cortada en un sentido entradas las 10 de la mañana, así como otras calles adyacentes restringidas en su totalidad. El desmontaje de los racós y las barracas impide recuperar la normalidad. Operarios trabajaban en este objetivo a la espera de retirar, también, los restos de cinco noches de fiesta, tales como suciedad afectada por la humedad, lonas, vallas que comienzan a desmontarse y a acumularse en los laterales a la espera de la retirada y otros objetos de mobiliario provisional.

Botellas acumuladas en una calle de Alicante. / Héctor Fuentes

Calles como la de Pablo Iglesias o Belando permanecen, a la hora indicada, cortadas y en la situación descrita. Raquel López, una vecina de la zona, considera “normal que todo continúe así”, ya que “anoche a las 2 de la mañana aún había gente en las barracas” y “poner la ciudad en marcha en tan pocas horas es imposible”. Alrededor, botellas de cristal que aún conservaban licor y otras directamente rotas se mantenían en la calzada. Mientras, en el cruce entre Pablo Iglesias y la calle Navas, se deja ver un vacío en la mediana que divide los dos sentidos de la marcha, donde una señal de tráfico ha desaparecido a la fuerza, según confirma un agente de la Policía Local.

Poner la ciudad en marcha en tan pocas horas es imposible Raquel López — Vecina

En otra de las calles colindantes a la avenida Alfonso el Sabio, Ángel Lozano, el corte se mantiene ante el desmontaje de la barraca. Lo mismo ocurre ya a la altura de La Montañeta, con la estructura aun montada al completo, aunque con parte del interior vaciado. El mantenimiento de del armazón que ha cubierto el racó estos días obligaba a la Policía Nacional a avanzar por una de las aceras ante la imposibilidad de transitar por la alzada. Los baños portátiles se mantenían instalados y una vecina, Carmen Narros, considera que “esto no tiene que ser así”.

Lona publicitaria abandonada en la plaza de Luceros. / Héctor Fuentes

Esta alicantina, que reside en la calle Bazán, cree que la situación ha sido “insportable” durante las Hogueras y que, además, “se vive así todos los fines de semana”. Los olores, las aglomeraciones y el ruido son sus principales quejas. “Está todo de pena y los equipos de limpieza trabajan bastante, pero es que son muchos días de fiesta y es imposible que deje de estar sucio todo de inmediato”.

Está todo de pena y los equipos de limpieza trabajan bastante, pero es que son muchos días de fiesta Carmen Narros — Vecina

Una de las escenas más curiosas se observa frente a la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Montañeta, donde decenas de bolsas de hielo se acumulan en un parterre aun sin derretir junto a vallas desmontadas. Las jardineras, por cierto, son otros de los espacios más afectados tras los días y las noches de fiesta, con plantas arrancadas y espacios vacíos en los lugares delimitados para la plantación, donde también se acumulan vasos, botellas y otros desechos.

Hielo en un parterre de La Montañeta. / Héctor Fuentes

Alrededor se ven también palés acumulados y los bloques de cemento que sirven para encajar los postes en los que se enganchan las verjas, mientras el personal de limpieza insiste en sus trabajos para despejar las plazas de la Montañeta y la de Calvo Sotelo de la suciedad acumulada.

En la calle Pintor Agrasot una pareja cruza con la nariz tapada entre camiones de limpieza y vallas para cubrirse del mal olor. Uno de sus integrantes, Antonio Antón, detecta la diferencia entre el centro de Alicante, donde se concentra la mayor parte de gente que disfruta de las Hogeuras, y los barrios. Él, vecino de Benalúa, asegura que su entorno está “bastante despejado y recogido”, dice en referencia a la zona que une este barrio con el de Miguel Hernández. “En el centro, como comentaba con mi mujer, huele a orín y es una cosa tremenda, y lo normal es que si recuperas la normalidad las calles vuelvan a estar abiertas, pero está casi todo por recoger”, lamenta. Su conclusión es similar a la de otros vecinos, y es que “las fiestas duran mucho: antes era la plantà y tres días, y ahora son cinco días, además de los previos, y con muchísima gente que viene”.

En el centro huele a orín y es una cosa tremenda, y lo normal es que si recuperas la normalidad las calles vuelvan a estar abiertas, pero está casi todo por recoger Antonio Antón — Vecino

Por otra parte, la retirada de estructuras de racós y barracas se demora más en las zonas peatonales. Es lo que ocurre con el desmontaje del Mercadito, ubicado en la avenida Federico Soto, donde el tránsito a pie sigue siendo tan imposible como en los días grandes de la Fiesta. Lo mismo ocurre en la adyacente avenida del Doctor Gadea, con otra decena de personas recogiendo elementos como sillas, vallas o altavoces.

Señal arrancada de cuajo entre las calles Jerusalén y San Francisco. / Héctor Fuentes

Esta misma zona, donde también se observan plantas y parterres afectados, es colindante a al paseo de Canalejas y al de La Explanada, donde la celeridad ha protagonizado los trabajos de limpieza. También en la plaza Gabriel Miró, a punto de verse del todo despejada a las 10 de la mañana, aunque en la cercana calle del Cid el barro se acumula tras los primeros baldeos y en el entorno, concretamente en la calle Jerusalén, se ve incluso una señal arrancada de cuajo.

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Al otro lado de la avenida Federico Soto, en la calle Pintor Cabrera, las dificultades para el tráfico siguen con la retirada de los últimos elementos de racós y barracas. Las señales que prohíben el paso a los vehículos, ya obsoletas, permanecen en muchos casos, y el descontento entre los vecinos es evidente. Un residente que prefiere mantener el anonimato, a la altura de General Lacy, asegura que “esto es asqueroso”, y, aunque reconoce que “las Hogueras producen una gran suciedad, hoy es un día laborable y todo tendría que estar ya retirado”, dice lamentando, además, la imposibilidad de poder coger el coche en los días anteriores.