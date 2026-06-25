Más servicios de TRAM para ver el concurso de fuegos artificiales de Alicante

Una vez finalizadas las Hogueras de Alicante, los fuegos artificiales toman el protagonismo de las noches de junio. Es por ello que TRAM d´Alacant ha ampliado el servicio nocturno, del jueves 25 al lunes 29 de junio, de las líneas 2, 3 y 4, para poder disfrutar del concurso que este año se dispara en la playa del Postiguet.

El dispositivo especial permitirá que la Línea 2 siga funcionando entre Luceros y Sant Vicente del Raspeig; la Línea 3 desde Luceros a El Campello; y la Línea 4 de Luceros a Plaza La Coruña. Antes del disparo de los fuegos, previsto a las 00.00 horas, la Línea 5 con parada en Porta del Mar circulará de manera habitual.

A su vez, durante el espectáculo pirotécnico la circulación de TRAM d’Alacant queda suspendida y se retomará una vez haya finalizado y la gente regrese a las estaciones y paradas en servicio.

Al término de los fuegos artificiales

Para facilitar el regreso tras los fuegos artificiales los tranvías circularán en la Línea 3 hasta las 3:14 horas en dirección a El Campello: en Línea 2, desde Luceros el último tren con destino a San Vicente del Raspeig es a la 1:55 horas; y en Línea 4 con destino a Plaza de la Coruña a las 2:10 horas. Por motivos de seguridad durante la prestación de este servicio especial los tranvías no realizarán parada en Sangueta.

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Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM en el teléfono de información de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la página web www.tramalacant.es, Navielens y la app oficial de TRAM d’Alacant.