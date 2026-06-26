Alicante pierde unos 7.000 metros cuadrados de arena para ver los fuegos de Hogueras con el cambio de ubicación

Los fuegos artificiales de Hogueras han vuelto al entorno de El Postiguet, aunque con menos espacio que nunca para disfrutar del espectáculo pirotécnico que cada noche reúne a miles de personas. La eliminación del espigón del Cocó, que ha provocado que los disparos se lancen desde la arena, ha traído consigo una reducción de la zona disponible para el público: en torno 7.000 metros cuadrados menos que en el 2024, la última vez que se lanzaron desde este punto de la costa.

Cuando la plataforma de disparo se situaba en la escollera del Cocó, el espacio cerrado al paso sobre la arena de El Postiguet era de en torno a 13.000 metros cuadrados, por motivos de seguridad. Con la nueva ubicación de la pólvora, en las zonas de hamacas situadas junto al puesto de Cruz Roja, el área restringida es de unos 20.000 metros cuadrados, lo que supone un 53 % más.

A ello hay que sumar que, este año, tampoco se permite el acceso al paseo marítimo que rodea los hoteles, un espacio de otros 1.600 metros cuadrados, aproximadamente. Del mismo modo, aunque por motivos diferentes, los fuegos no se pueden vislumbrar desde el paseo volado del puerto, junto a la conocida como Zona Volvo, ya que la plataforma se encuentra en mantenimiento de cara a la próxima regata.

Cambios de ubicación

La polémica con el concurso de Fuegos Artificiales de Hogueras se originó en la edición del 2024, cuando las obras realizadas por el ministerio en el espigón del Cocó eliminaron la plataforma desde la que se solían disparar los castillos. Como solución temporal, el Ayuntamiento acordó con el Puerto que la pólvora se situara sobre la pasarela volada.

Sin embargo, este emplazamiento no convenció a los hosteleros y hoteleros del entorno, que se quejaban de la repercusión negativa sobre la recaudación, ni tampoco a los vecinos, que cuestionaban la visibilidad y reclamaban la vuelta a la playa. Finalmente, el Consistorio anunció que el espectáculo regresaría a El Postiguet, aunque sin concretar la zona exacta para el emplazamiento de los disparos. Eso sí, el gobierno popular indicó que no volverían al Cocó.

De acuerdo con el expediente de la autorización, el espacio escogido para esta edición se debe a la imposibilidad de ubicar la zona de lanzamiento en otras áreas del litoral alicantino, debido al cumplimiento de las distancias de seguridad exigidas tanto desde el punto de vista medioambiental como de protección de personas y edificios.

Fuentes municipales han señalado a INFORMACIÓN este viernes que, de acuerdo con Protección Civil, el perímetro de seguridad viene marcado por la normativa estatal y se debe al calibre máximo marcado en el concurso. Desde el Consistorio indican que se trata de la misma distancia de siempre, pero que, al cambiar el lugar de lanzamiento, afecta a espacios diferentes.

Al respecto, el Ayuntamiento recuerda que el paso desde la Puerta del Mar hacia El Postiguet se permite hasta una hora antes de los castillos, las 23:00 horas aproximadamente, en función de las necesidades que tenga la Policía Local para desalojar el entorno de seguridad. Ahora, con el actual este emplazamiento, los fuegos se pueden ver desde el botiquín del Postiguet hacia la playa del Cocó (accesible por la calle Villavieja y el balcón de Virgen del Socorro), desde la plaza de Topete y en la Puerta del Mar.

Calendario

Después de la primera noche de fuegos, en la que el espectáculo corrió a cargo de la Pirotecnia Zaragozana (con un castillo de 17 minutos) este viernes será el turno de Pibierzo. Los leoneses buscan "desquitarse" por la decepcionante Palmera de la Nit de la Cremà, que le valió las críticas del público y el reproche del Ayuntamiento.