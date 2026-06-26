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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: el concurso de fuegos artificiales ilumina la noche desde el Postiguet
La ciudad ya ha despedido las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron la noche del miércoles dando por finalizadas las fiestas de este año. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.
C. Pascual
Olivares, presidente de las Hogueras: "He paseado por el lateral del Teatro, por la Explanada y creo que estaba demasiado masificado"
Tras un inicio del mes de junio "ajetreado" con una rebelión de las hogueras por el retraso en los permisos de plantá, el presidente de la Federació, David Olivares, hace balance de las Hogueras 2026, con el foco centrado en la seguridad y en las consecuencias de la ocupación de la vía publica, sobre todo en el centro de la ciudad.
Alex Domínguez
Así ha sido la primera noche del concurso de fuegos artificiales de Hogueras
El concurso de fuegos artificiales de Alicante regresa al Postiguet con parte de la playa cerrada al público.
Borja Campoy
Los fuegos vuelven al Postiguet con parte de la playa cerrada al público
Pirotecnia Zaragozana abre el concurso con un castillo de 17 minutos y más de 350 kilos de pólvora en una noche marcada por el corte del arenal entre el Meliá y la pasarela del Raval Roig. Lee aquí la crónica completa.
Rafa Arjones
Así ha sido la Palmera de las Hogueras de Alicante en los últimos años
En este vídeo comparamos cómo ha sido el disparo más esperado de la Nit de la Cremà en 2022, 2024, 2025 y 2026.
Patricia Páramo
Estos son los mejores sitios para ver los fuegos artificiales en Alicante
La playa del Postiguet recupera su protagonismo como epicentro de la celebración tras las Hogueras, aunque hay muchos más lugares desde donde puedes verlos. Consúltalos aquí.
Alejandro J. Fuentes
Las Hogueras se organizan para cambiar la normativa en Alicante: de la seguridad a los racós-discoteca
La Federació inicia la creación de mesas de trabajo para proponer modificaciones en el plan de accesibilidad y las ordenanzas de Limpieza, Parques y Jardines, Fiestas y Contaminación Acústica. Lee aquí la noticia completa.
Borja Campoy
El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”
Pedro Alonso sostiene que el disparo salió técnicamente bien, aunque acepta que no alcanzó la apertura esperada, y Cutanda reconoce que “no se cumplieron las expectativas”. Lee aquí la noticia completa.
Alejandro J. Fuentes
Una historia grabada a fuego: la Bellea del Foc y sus damas se despiden de las Hogueras 2026
María Pastor y su corte de honor cierran con emoción y nostalgia unos días que les acompañarán para siempre, mientras recuerdan la vivencias que les han acompañado durante las fiestas más importantes de sus vidas. Lee aquí el reportaje completo.
Borja Campoy
La Cremà de Alicante se alargó hasta las 5.30 con 237 monumentos quemados
El dispositivo movilizó a 180 bomberos y 321 policías locales durante una Nit del Foc con intervenciones por peleas, accidentes leves, ruidos y venta ambulante. Lee aquí la noticia completa.
Alejandro J. Fuentes
El jefe de la Policía de Alicante, protagonista de la Banyà: “Casi me ahogan”
José María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante, fue uno de los protagonistas de la Nit de la Cremà 2026. El responsable del cuerpo municipal se despedía de sus últimas Hogueras de servicio, ya que prevé jubilarse el próximo año, y lo hizo a través del homenaje de otros agentes y efectivos de los Bomberos.
Conesa, quien ya confesó por la mañana que le iba a resultar "muy extraño" vivir las fiestas sin estar pendiente de los operativos de seguridad, recibió su particular "banyà" en la plaza del Ayuntamiento, justo después de que ardieran las Hogueras Oficiales. El comisario disfrutó del momento acompañado de otros agentes, que le despidieron con emoción y agradecimiento, y del jefe de los Bomberos municipales, Daniel González, con quien también se fundió en un sentido abrazo. "Casi me ahogan", confesó entre risas al término de su homenaje.
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