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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: el concurso de fuegos artificiales ilumina la noche desde el Postiguet

El concurso de fuegos artificiales de Alicante regresa al Postiguet con parte de la playa cerrada al público

El concurso de fuegos artificiales de Alicante regresa al Postiguet con parte de la playa cerrada al público

El concurso de fuegos artificiales de Alicante regresa al Postiguet con parte de la playa cerrada al público / Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

C. Suena

La ciudad ya ha despedido las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron la noche del miércoles dando por finalizadas las fiestas de este año. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

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