Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: el concurso de fuegos artificiales ilumina la noche desde el Postiguet

El jefe de la Policía de Alicante, protagonista de la Banyà: “Casi me ahogan”

José María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante, fue uno de los protagonistas de la Nit de la Cremà 2026. El responsable del cuerpo municipal se despedía de sus últimas Hogueras de servicio, ya que prevé jubilarse el próximo año, y lo hizo a través del homenaje de otros agentes y efectivos de los Bomberos.

Conesa, quien ya confesó por la mañana que le iba a resultar "muy extraño" vivir las fiestas sin estar pendiente de los operativos de seguridad, recibió su particular "banyà" en la plaza del Ayuntamiento, justo después de que ardieran las Hogueras Oficiales. El comisario disfrutó del momento acompañado de otros agentes, que le despidieron con emoción y agradecimiento, y del jefe de los Bomberos municipales, Daniel González, con quien también se fundió en un sentido abrazo. "Casi me ahogan", confesó entre risas al término de su homenaje.

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