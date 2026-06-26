La hostelería se suma a la Federació en contra de los racós-discoteca en las Hogueras de Alicante

El rechazo a los racós-discoteca, único punto de encuentro entre la Federació de Fogueres y los hosteleros de Alicante. Tanto el ente gestor de la Fiesta como los empresarios del sector coinciden en que suponen un modelo que no respeta el espíritu de las celebraciones y, además, genera una "competencia desleal" al resto de negocios, por lo que abogan por un mayor control que evite su proliferación.

Desde la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) han señalado que "la problemática de la sobreocupación" en zonas como la Explanada es "un auténtico escarnio para la ciudad y su imagen". Además, su presidente, Javier Galdeano, sostiene que los racós-discoteca "perjudican el sector del ocio tradicional" y siguen funcionando año tras año, pese a que la normativa municipal (como señaló la concejala Cristina Cutanda en una entrevista con INFORMACIÓN) prohíbe la cesión del espacio público. Por todo ello, el colectivo apunta hacia la necesidad de impulsar otro modelo de gestión para estos espacios.

En la misma línea, desde la Asociación de Restaurantes de Alicante (Ara) indican que estos racós "se instalan en la puerta de otros negocios" a los que realizan "competencia desleal". Además, la presidenta del colectivo, Gabriela Córdoba, asegura que lo hacen "sin que se sepa qué controles sanitarios pasan" y con "muchos menos requisitos" que los establecimientos tradicionales a los que "perjudican claramente".

Desde la Federació de Fogueres, comparten la necesidad de poner coto a este modelo. En una entrevista con INFORMACIÓN publicada este viernes, su presidente, David Olivares, se pronuncia sobre la proliferación de espacios de ocio y conocidas discotecas bajo el paraguas de racós: "Es un tema complejo, complicado. Tenemos que controlarlo mucho más, buscar otras fórmulas. Tenemos que concentrar a la gente joven en dos o tres puntos de la ciudad, pero para eso necesitamos más subvenciones del Ayuntamiento de Alicante", manifiesta.

Un modelo alejado de las Hogueras

Los racós juveniles, en los que las comisiones ceden parte del área concedida por el Ayuntamiento para la organización de una fiesta destinada al ocio nocturno, gozan de una gran popularidad. La gran mayoría de ellos (en torno a una decena, repartida principalmente por el centro de la ciudad) cuelgan el cartel de "no hay mesas" meses antes de las Hogueras. Además, completan su oferta con entradas de día en las que el público puede acudir únicamente a disfrutar de la música y la bebida.

Además de esta fórmula, el entorno del Teatro Principal también concentra otro modelo destinado exclusivamente al ocio nocturno: los racós-discoteca. En estos ambientes, igualmente cedidos por las comisiones, no existen mesas ni sillas, por lo que también se pierde el carácter "familiar" de compartir la cena durante las Hogueras. En cambio, funcionan mediante entrada libre, a cambio de una consumición mínima, o incluso con precio por acceso, que suele incluir una copa. Una vez dentro, los precios de los combinados oscilan, por lo general, entre los 8 y los 12 euros.

Estos espacios, que no tienen ningún tipo de vinculación con la esencia de una fiesta casi centenaria, aportan a las comisiones un ingreso "extra" a costa del espacio público. Además, permiten a las empresas gestoras hacer negocio con la venta de mesas y copas en las calles de la ciudad, un mercado al que no tendrían acceso si no fuera a través de las hogueras.

"También nos perjudican"

Más alejadas parecen las posturas de la Federació y el sector respecto a otro de los debates de la Fiesta: la contribución de los negocios a la organización de las Hogueras.

Galdeano, presidente de Alroa, reconoce que las Hogueras y el sector de la hostelería y el ocio son "entes que se retroalimentan durante la semana de Hogueras", ya que "la Fiesta consigue traer visitantes a la ciudad, y los empresarios dan respuesta a esos visitantes durante unos días al año". Sin embargo, argumenta que "el beneficio hacia esos sectores únicamente se produce durante esa semana, en un entorno reducido al Centro y poco más", mientras que "el resto de la hostelería en los barrios no nota un incremento sensible" y los negocios "pagan sus impuestos y tasas durante el resto del año".

Es por ello que el portavoz de los hosteleros rechaza la estrategia emprendida por la Federació para abordar la modificación de distintas normativas municipales que afectan a las Hogueras. "Es algo que afecta a todos los que vivimos en esta ciudad, la cual hemos de respetar. Si hay que modificar la Ordenanza, debemos participar las asociaciones del sector hostelero, las del turismo y las de vecinos".

Por su parte, Córdoba, de Ara, sostiene que "lejos de beneficiar, las Hogueras perjudican a muchos negocios por el efecto de los racós", mientras que "muchos de los que se ven favorecidos sí que contribuyen con las comisiones". En cualquier caso, aboga por "constituir una mesa de trabajo" con todos los implicados para "alcanzar una solución que contente a todos, porque seguro que la hay".