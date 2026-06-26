Olivares, presidente de las Hogueras: "He paseado por el lateral del Teatro, por la Explanada y creo que estaba demasiado masificado"

Han acabado sus terceras Hogueras al frente de la Federació. ¿Qué balance hace?

Bastante positivo para lo que podía haber sido. El mes empezó con mucho ajetreo, mucha inconformidad en los foguerers y barraquers. Las subvenciones y los permisos no han llegado en el tiempo que nos gustaría, pero sí que han llegado en mejor tiempo que otros años. Y ese es el tema que ahora vamos a empezar a trabajar desde ya mismo. Respecto al arte efímero, creo que ha sido un año buenísimo, sobre todo en infantiles. Ha sido una maravilla. Se lo agradezco a los artistas, pero también a las comisiones por el esfuerzo que hacen. Y luego, en cuanto a las adultas, muy bien. Algunas han mejorado y otras deberían de replantearse la categoría. Yo he sido un presidente ansioso, de querer estar en Especial, pero hay que empezar a pensar en mantener el equilibrio entre el arte efímero y la propia comisión, para poder tener una cena de convivencia, una mejor banda de música en la entrada de bandas y así un largo etcétera.

¿De qué está más satisfecho?

De la unión. Me ha llenado de orgullo. Las comisiones tienen que tener momentos para poder reivindicar las cosas que hay que cambiar o reforzar.

¿Y lo que le deja más preocupado...?

Lo que va a pasar este verano. Tenemos mucho trabajo por hacer y me da miedo no encontrar el equilibrio entre seguridad y el corazón festero. Eso es lo que más me preocupa. Hace un año, tal día como hoy, dije que iba a ser un año muy duro, pero creo que este nuevo año va a ser más duro que este año. Vamos a empezar a trabajar ya.

¿Más duro por las exigencias en seguridad?

Por todo, por seguridad, porque hay que cambiar la ordenanza… No podemos perder la esencia de nuestra fiesta, que es la cercanía y estar en la calle. Si perdemos eso, Les Fogueres no serían lo mismo, perderíamos mucha esencia.

Explíquese...

Me preocupa que la contestación de las personas que tienen que autorizar este tipo de cosas no llegue a buen puerto y que además haya que reducir muchas cosas que no nos gustaría quitar. Y hablo desde una carpa a un simple pasacalles, que también están poniendo algún inconveniente. En tema de seguridad, yo creo que sentándonos con tiempo van a entenderlo y cogiendo las cosas con tiempo el festero también lo va a agradecer. Habrá margen para hacer otro tipo de contrataciones. Si lo hacemos ya en septiembre, hay tiempo para generar el ingreso que te hace falta para pagar el arte efímero. Ahí está la clave. Y eso sí que lo digo: tenemos que poner todos de nuestra parte.

No podemos inundar la ciudad de actos que no son de la Fiesta

¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento?

Muy buena. Yo siempre he estado en el lado del festero porque es mi obligación, que para algo son los que me han puesto a dirigir la Fiesta. Es cierto que en algún momento, sobre todo con la burocracia, ha habido que sacar los dientes. No me cansaré de hacerlo siempre que sean cosas con sentido común.

¿Está con los festeros porque es su obligación o porque piensa que tienen razón?

Por supuesto, la tienen. Lo que pasa es que los festeros también tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Y luego lo que siempre digo: pidamos las cosas con sentido común. No inundemos la ciudad de actos que no son de la Fiesta. Yo respeto Halloween, el Carnaval…, pero al final tenemos que evitar masificaciones, porque tenemos que convivir con una ciudad. Y si cansamos a la ciudad, la ciudad odiará a la fiesta.

¿Le preocupa esa relación?

Podemos morir de éxito, y eso no es bueno tampoco. Hay que buscar el término medio. Defenderé todo lo que sean nuestras tradiciones, pero tenemos que empezar a reinventarnos para producir ingresos de otra manera.

Este año, una de las quejas ha sido la proliferación de espacios de ocio, de conocidas discotecas, bajo el paraguas de racós. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Porque no es nada ligado históricamente a la Fiesta, y menos al BIC al que se hizo referencia para retirar los mesones...

Es un tema complejo, complicado. Tenemos que controlarlo mucho más, buscar otras fórmulas. Tenemos que concentrar a la gente joven en dos o tres puntos de la ciudad, pero para eso necesitamos más subvenciones del Ayuntamiento de Alicante.

Pasillos de poco más de un metro, por ejemplo en los laterales del Teatro, en el Portal de Elche...

He paseado por el lateral del Teatro, por la Explanada y creo que está demasiado masificado y esa zona en concreto hay que reinventarla. Pero hablamos de que Explanada ha hecho un esfuerzo para plantar en Especial. Yo voy a sentarme con los presidentes porque además va a entrar dentro de la reestructuración de distritos.

¿Qué balance hace de la decisión del Ayuntamiento de vincular los racós a la categoría de los monumentos?

Eso tenemos que cambiarlo, porque ha habido, sin decir nombres, hogueras que han utilizado esa fórmula de subir a Segunda para mantener el racó y luego el arte efímero no iba acompañado a la categoría. Eso sí que no lo voy a permitir, y se lo voy a trasmitir a la concejala de Fiestas.

Me da miedo no encontrar el equilibrio entre seguridad y el corazón festero. Este nuevo año va a ser más duro

Otra novedad este año fue que la Federació gestionara el Mercadito de Soto. ¿Seguirán interesados en mantener el control del espacio?

Este año hemos visto los fallos que hemos podido cometer desde la Federación, para nosotros era algo muy nuevo. Pero sí que nos hemos dado cuenta de que el único objetivo de querer explotar ese racó no es otro que poder conseguir que nuestras delegaciones sean atendidas en un restaurante y que a la Federació no le cuesta. La Federació, con la subvención que tiene, no puede dar casi 1.600 comidas en los días de Hogueras.

Hablando de la hostelería y, por tanto, del sector turístico. Durante estas Hogueras ha pedido una mayor colaboración... Es un debate que se replica cada año, pero que no llega a ningún destino.

Creo que este año se va a solucionar, y no porque esté yo en la gestión, que también. Va a ayudar mucho el centenario. Yo hoy ya he recibido correos electrónicos de empresas que están interesadas en ser parte publicitariamente del centenario. Un dato: 9.381 personas más afiliadas a la Seguridad Social entre el 16 y el 25 de junio. ¿Algo hacemos, no? Ojalá tuviera yo un negocio sin terraza en Alfonso el Sabio o en las inmediaciones los cinco seis días de Hogueras, sería suficiente para vivir todo el año. Yo creo que deberían de colaborar un poquito más.

Otro debate anual apunta al jurado de Especial. Esta vez, sin grandes polémicas por el resultado, la mayoría de las comisiones piden que sea el Ayuntamiento quien ponga los integrantes, al tratarse de un concurso municipal. ¿Dónde se ubica en este asunto?

Es tan lógico que lo elija el Ayuntamiento como que lo pongamos las comisiones, como ahora. Como foguerer, digo que lo ponga el Ayuntamiento. Desde la neutralidad, pongamos a gente que sea objetiva. Yo buscaría un mix: 50% el Ayuntamiento y un 50% las comisiones, y hablo incluso de la Sexta categoría.

¿Y qué le parece que una parte importante del jurado especial sean valencianos?

¿Y por qué no?

Un dato: 9.381 personas más afiliadas a la Seguridad Social entre el 16 y el 25 de junio. ¿Algo hacemos, no?

¿No hay gente suficiente en Alicante?

Yo no entiendo de tierras.

Un solo artista alicantino en las doce de Especial. ¿Qué tiene que decir?

Eso fatal. Pero hasta que no tengamos a los artistas pensando como empresas… Pasa también con la Oficial. No se puede presentar mucha gente.

Ya que habla de la Oficial, ¿qué le pareció?

¿Torremanzanas?

Bueno, todo. El conjunto de la obra…

Yo siempre digo lo mismo de Pedro Espadero y de Sergio Gómez. Te puede gustar el arte o no, pero al final son empresas serias, con su punto bohemio. Y cumplen. Y luego para gustos los colores. No voy a decir mi gusto personal, pero en el concurso de la Hoguera Oficial hay que dar una vuelta para dar más opciones. Y para 2027 creo que se va a presentar algún valenciano.

¿Y cree que ya es el momento? Ahora que la Palmera la lanza una pirotecnia del Bierzo...

Yo creo que no. Creo que debe ser de un alicantino, tanto la mayor como la infantil.

Para el centenario, me gustaría que la Hoguera Oficial recuerde a la foguera del tranvía de Benalúa. Ha quedado marcada en el corazón de todo el mundo

¿Qué le gustaría ver en la Hoguera Oficial en 2028, año del centenario?

Que fuera una foguera representativa y que además recuerde, al menos en parte de ella si no en toda, a esa foguera que se plantó en Benalúa, la del tranvía. Me gustaría volver a verla plantada, y ahora en la plaza del Ayuntamiento. Aunque solo la hemos visto en fotos, ha quedado marcada en el corazón de todo el mundo.

¿Cómo ha visto la evolución de la crítica? ¿Cree que será algo puntual, por las polémicas de Les Naus y entre el Ayuntamiento y los festeros...?

Me quedé bastante decepcionado con la Exposición del Ninot ante la falta de crítica. A mí me encanta que se haga mucha crítica festera, política, deportiva... Yo este año he salido con una mantilla, como Joker…

Hablando de polémicas, ¿pudo ver la Palmera de la Nit de la Cremà?

No, solamente por los medios de comunicación. Desde la plaza del Ayuntamiento solo pude ver un poquito. Pero si es como dicen, es para hacérselo mirar. Hay gente en Alicante que siempre ha hecho buenas palmeras, pero es una cuestión de la concejala de Fiestas.

En Luceros, solo un alicantino... y seis empresas para siete días.

Tienen que ver la fórmula ante el esfuerzo de las pirotecnias. Ahora estamos en 8.500 euros y creo que merecen como mínimo tener 10.000 euros, como en Valencia.

Las de este año, han sido las últimas Hogueras para la actual corporación municipal. ¿Y para usted? ¿Se plantea un adelanto electoral?

Voy a terminar mi mandato y vamos a dejar todo en orden. No me planteo un adelanto electoral por una sencilla razón: la Fiesta no lo merece. No es momento de meternos en un jaleo en vísperas de unas elecciones municipales, y además se ha empezado ya con una fundación [para el centenario]. El 24 de junio de 2027, en Luceros, anunciaré si me presento o no.

Ha habido que sacar los dientes [ante el Ayuntamiento]. No me cansaré de hacerlo siempre que sean cosas con sentido común

Imagino que sí, porque el caramelito es muy goloso: ser presidente en 2018, en el centenario.

Bueno, yo no lo considero un caramelito. Sí que me gustaría que hubiera unidad para entonces. Ahora esto es más serio de lo que parece. No podemos dar una imagen de desunión.

¿Le gustaría una candidatura única para el 2027?

Por supuesto, yo no tengo ningún problema en sentarme, porque, vuelvo a repetir, a mí me importa la Fiesta. El consenso es siempre lo mejor. Si tuviera que dar un paso atrás por no perjudicar a la Fiesta, a mí no me importaría. Soy una persona valiente. Por ahora, solo hay rumores…

De segundas partes o de nueva savia, qué es lo que le llega...

De segundas partes. Si es cierto, no lo sé. Pero ni lo sé ni me importa. Yo ahora estoy centrado en sacar las Hogueras de 2027 adelante, y además tengo la misma fuerza e ilusión que el 8 de agosto de 2023.

Y en esas segundas partes, ¿primeras espadas o delfines?

No sé nombres exactos…

De vuelta al centenario. Por ahora, tenemos un presidente de la comisión ejecutiva (Andrés Llorens) y 30.000 euros. ¿Cree que es suficiente a un año y medio del inicio?

Vamos a empezar a trabajar. Con Andrés Llorens esta mañana [este jueves], ya hemos hablado de mesas de trabajo.

No podemos perder la esencia de nuestra fiesta, que es la cercanía y estar en la calle

¿Qué le parece la elección de Llorens?

Muy buena, es una persona que se deja asesorar. Para mí ha sido un referente como presidente. Cuando era pequeño, siempre me fijé en las cosas que hacía con su equipo, e intento aplicar mucho de todo eso.

Por ahora, le toca cerrar el presupuesto 2026-27. ¿Está llegando el dinero prometido de las administraciones y patrocinadores? ¿Le salen las cuentas?

A las administraciones les cuesta soltar el dinero, pero la comparativa está muy clara. Cuando no se hace nada, no se gasta. Eso es lo que hizo mi compañera Toñi Martín-Zarco. Cuando se hace todo, se gasta y cada año suben los precios. En el año 2007, la Federació recibió 920.000 euros del Ayuntamiento; en 2026, 420.000, un 50% menos.

¿Qué cantidad le parecería ajustada a las necesidades?

Con volver a lo del 2007, que sería aproximadamente el doble que ahora, sería suficiente. Ahora la ayuda son 420.000 euros y el presupuesto de Federació ronda el millón de euros, así que esos 600.000 los conseguimos rompiéndonos los cuernos. Es hora de que el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación piensen un poquito más en la fiesta oficial. Este año es el idóneo para pedir. La Fiesta lo necesita.