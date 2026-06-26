El parking prometido por el Consell para Hogueras en Alicante abre ahora sus barreras

Un parking que ha tardado en llegar. Concretamente, una semana más de lo anunciado por el Consell. Fue este jueves por la tarde cuando el nuevo aparcamiento habilitado junto a la estación de tren de Alicante abrió sus puertas. Más de seis días después de lo que señaló el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que viajó a Alicante el pasado 15 de junio para detallar los horarios del TRAM por Hogueras y anunciar la apertura de un nuevo espacio de estacionamiento coincidiendo con el inicio de estas fechas.

Mus aseguró que el nuevo parking, con acceso desde la calle Bono Guarner, adyacente a la avenida de Salamanca y situado al lado de la estación ferroviaria, abriría sus puertas el viernes 19 de junio. No fue así, ya que aquel día, el previo al inicio oficial de las Hogueras (y el segundo en el que se lanzó la mascletà desde Luceros) las obras aún continuaban. Según explicaron desde la Conselleria de Infraestructuras aquel viernes, día en el que se tenía que abrir el estacionamiento, se dio “algún problema menor con algún ascensor”, y responsabilizaron a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes y propietaria del terreno sobre el que se construyó el parking) de la permanencia del cierre.

Coches estacionados en el nuevo parking. / Pilar Cortés

Al día siguiente, el mismo departamento informó que se habían “acabado los trabajos y solucionado el problema del ascensor”, y aseguraron que era Adif quien debía llevar a cabo la apertura. Sin embargo, aquel mismo sábado continuaban trabajos de culminación de la obra, como tareas de repintar aceras, bordes y de señales en superficie.

El lunes, dos días después, Adif aseguró que sería “el responsable” del parking “concluya su provisionalidad”, ya que afirman que la zona de estacionamiento es “parcial” por estar relacionada con las obras de renovación de la futura Estación Central, cuya finalización está prevista para el 2029. “Fueron ellos quienes anunciaron la obra del parking y su apertura y son ellos los responsables”, aseguraron fuentes de la empresa pública.

Finalmente, fue el jueves 25 de junio por la tarde, al día siguiente de la finalización de Hogueras, cuando el parking abrió sus puertas a los vehículos, pese a que la conselleria anunció su apertura vinculándola al inicio de los días grandes de la fiesta alicantina.

Nuevo estacionamiento

La instalación de estacionamientos, construida en altura y accesible desde la calle Bono Guarner, a la altura de la avenida Salamanca, incorpora 140 nuevas plazas, ocho de ellas habilitadas para personas con movilidad reducida, y refuerza el otro parking abierto hace ahora un año, con 208 plazas (y perdiendo unas 300 respecto a las que tenía anteriormente a la intervención), coincidiendo con las obras de la futura Estación Central, y al que se accede desde la calle Médico Pedro Herrero.

Ascensor del nuevo parking, cubierto por una valla. / Pilar Cortés

El nuevo aparcamiento cuenta con una planta accesible desde la estación y está ubicado en terrenos de Adif, donde ya se encontraba el aparcamiento para las compañías de alquiler de vehículos. Se accede desde la calle Bono Guarner número 6 y se instalará nueva señalización de orientación para vehículos en el entorno, tal como informaron desde el departamento autonómico.

La construcción se ha hecho con la instalación de una nueva estructura metálica y de hormigón, sobre losa de cimentación, que supone la creación de un nuevo forjado sobre el aparcamiento de alquiler de vehículos que ya existía.

A su vez, el nuevo aparcamiento cuenta con las correspondientes instalaciones de acceso, tales como barreras, cajeros, cámaras, iluminación, ascensor (actualmente cubierto por una valla) y escaleras, así como elementos de protección contra incendios. Según la Conselleria de Transportes, se ha dispuesto toda la infraestructura necesaria para la futura instalación de 10 cargadores de vehículos eléctricos, dos de ellos en plaza adaptada para personas con movilidad reducida.

Los accesos peatonales son directos desde la calle en la planta alta, y desde el recinto de la estación a la planta baja.