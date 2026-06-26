La pirotecnia Hermanos Sirvent "vuelve" tras el fatídico accidente de 2025 y unas Hogueras en blanco

"Queda Hermanos Sirvent para rato", es la declaración de intenciones que ha publicado la empresa pirotécnica este viernes en sus redes sociales. Tras el fatídico accidente que tuvo lugar en marzo de 2025, cobrándose la vida del fundador y alma de la compañía, Pedro Luis Sirvent, la mercantil ha confirmado que ya dispone de los permisos necesarios para utilizar su nuevo taller.

"Hemos pasado momentos muy duros y difíciles de superar", han apuntado en un comunicado. "Motivos que han hecho que tuviésemos que limitar nuestro trabajo, debido a las reformas que había que realizar en las instalaciones", han añadido. De hecho, Hermanos Sirvent no ha participado este 2026 en el concurso de mascletàs de Hogueras, tampoco en el disparo (controvertido este año) de la Palmera ni en el certamen de Fuegos Artificiales. La pirotecnia tampoco estuvo a cargo, como venía siendo habitual, del último espectáculo del ciclo "Pólvora tot l'any", que se dispara en la rotonda del alcalde Agatángelo Soler.

Después de que, según afirman desde la pirotecnia, se haya especulado con su desaparición, la compañía desmiente los rumores: "Para agrado de muchos y para decepción de otros, queremos aclarar que Pirotecnia Hermanos Sirvent, desde hace aproximadamente dos semanas, ha conseguido el informe favorable de la adaptación del taller al RAPYC del 2015, por el que se aprueba que cumple con todas las normativas actualizadas y, por ende, para autorizar el trabajo en las instalaciones".

El camino para ello, añaden, "ha sido terriblemente duro", pero Hermanos Sirvent celebra la conclusión de los trámites administrativos: "Gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros y nos ha dado ganas para tirar del carro cuando todo se veía imposible de lograr, lo imposible solo tarda un poco más", han manifestado.

Accidente

El conocido pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvent, de 69 años, falleció el pasado 7 de marzo de 2025 en una explosión ocurrida en la empresa que fundó hace 43 años con el nombre de Pirotecnia Alicantina y que después dirigieron sus hijos bajo el nombre de Pirotecnia Hermanos Sirvent. La explosión ocurrida en la empresa situada en la partida de Fontcalent también causó heridas de gravedad al pirotécnico valenciano Juan Manuel Mirón, de 68 años, con el que colaboraba la mercantil alicantina.

Sirvent presenció su primera mascletà a principios de los años 60, cuando los disparos tenían lugar en el descampado de la plaza de España, sin las medidas de seguridad actuales. En ese momento en el que la distancia a la pólvora la determinaba la valentía de cada uno, Pedro Luis notó el despertar de su pasión. Después, entre los 11 y los 12 años, comenzó a experimentar con sus primeros compuestos. El joven Sirvent se aprovechaba del oficio de sus padres, propietarios de una joyería en la calle Castaños, para tener acceso a materiales que suelen encontrarse lejos del alcance de los niños. En la droguería del barrio y en la Ortopedia Moderna se hacía con pequeñas provisiones de clorato potásico, carbón o azufre, entre otros elementos. Con ello, elaboró sus primeros colores, carretillas y hasta un cañón, que llegó a hacer disparar.

Pedro Luis comenzó a firmar sus primeros contratos para realizar espectáculos pirotécnicos hasta que, en 1982, fundó junto a su hermano Pirotecnia Alicantina S. L., con el taller que mantuvo durante toda su experiencia profesional en la partida de Fontcalent. Tras ello, llegaron los primeros reconocimientos, como el concurso de mascletás de las Hogueras de 1997; donde también cosechó varios segundos y terceros premios, llegando a hacerse con un doblete en los años 2017 y 2018. La última vez que el pirotécnico local disparó en el templo alicantino de la pólvora fue en el año 2023, con una apoteósica mascletà cuyo final aún resuena en quienes tuvieron la fortuna de presenciarla.