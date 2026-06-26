La Policía Local supervisa el desmontaje de Hogueras en la Explanada dos días después de la Cremà

La Policía Local ha supervisado este viernes los trabajos de retirada de estructuras de Hogueras en la Explanada, dos días después de la Cremà, para controlar que la entrada de grúas y vehículos necesarios para el desmontaje no dañara el pavimento del paseo. Los agentes han permanecido junto a los operarios para vigilar las maniobras y dejar constancia de cualquier posible desperfecto en uno de los espacios más sensibles del centro de Alicante, ocupado durante los días grandes por varios recintos festeros.

La imagen resume la resaca urbana de las Hogueras. La Fiesta ya ha cerrado su ciclo principal pero la ciudad todavía arrastra restos de actividad, estructuras pendientes de retirar, suciedad acumulada y elementos provisionales que siguen condicionando el paso de peatones y vehículos. La situación no afecta por igual a todos los puntos, porque algunas zonas del centro presentan ya un aspecto mucho más despejado, mientras otras mantienen dos días después un escenario todavía lejos de la normalidad.

La Explanada ha sido uno de los espacios de mayor ocupación festera de estas Hogueras. El paseo llegó a concentrar varios recintos entre el entorno del quiosco Peret, la Rambla, la Concha y el tramo hacia Canalejas, en una distribución que la hoguera Explanada defendió como fórmula para evitar ocupar veladores y reducir conflictos con la hostelería. Esa presencia intensiva explica ahora la necesidad de un desmontaje vigilado en un espacio con pavimento singular, palmeras, jardinería y una presión constante de paso ciudadano.

No es el único punto con trabajos pendientes. La mediana de Mártires de la Libertad mantiene aún suciedad desde la Nit de la Cremà, mientras que en Óscar Esplá parte de la avenida conserva restos vinculados a los recintos festeros, con bebidas, toldos, lonas y cajas de cartón en la zona peatonal. También en Federico Soto se trabaja en la retirada del Mercadito, aunque el paseo continúa en parte impracticable y en el extremo hacia Maisonnave se concentran basuras, desechos y botellas.

Escenas compartidas

Una escena similar se mantiene en Ángel Lozano, donde el material pendiente de retirada alcanza también la carretera. La situación es especialmente visible en algunos barrios. En el PAU 1, vallas y estructuras metálicas continúan apiladas junto a la calzada, invadiendo parte de la vía pública y complicando la circulación en el entorno. Son restos de un dispositivo festero que ya debería estar en fase de retirada avanzada pero que todavía deja puntos de fricción con el tráfico y con el uso normal de la calle.

El contraste aparece en otras zonas donde los trabajos sí han avanzado con más claridad. Doctor Gadea se encuentra más despejada que en la jornada posterior a la Cremà y en la Montañeta también se aprecia una situación más ordenada tras la retirada de buena parte de las estructuras. En esos puntos han trabajado operarios y jardineros para recuperar el espacio público, aunque el estado desigual del centro muestra que la vuelta a la normalidad no se produce al mismo ritmo en todos los lugares.

La limpieza y el desmontaje ya habían marcado el primer día posterior a la Cremà, cuando todavía permanecían barracas montadas, vallas acumuladas, restos de bebidas, cartones, lonas y zonas ajardinadas dañadas en diferentes calles. Entonces el Ayuntamiento defendió el volumen de residuos retirados durante Hogueras y destacó el refuerzo del dispositivo, con 3.830 toneladas de residuos recogidas y otras 678 de cenizas y restos de la Cremà, según los datos municipales. La fotografía dos días después, sin embargo, confirma que la recuperación del espacio público sigue abierta.

Más problemas

El problema no se limita a la suciedad visible. También afecta al tránsito, a la movilidad y al uso cotidiano de zonas que durante varios días han quedado ocupadas por racós, barracas, mercaditos y elementos provisionales de la Fiesta. En Federico Soto, el desmontaje condiciona el paso peatonal; en Ángel Lozano y el PAU 1, las vallas invaden parte de la calzada; y en la Explanada, la entrada de maquinaria obliga a extremar la vigilancia sobre un pavimento especialmente expuesto.

La Policía Local ha centrado su presencia en la Explanada en esa labor preventiva. La entrada de grúas y vehículos resulta necesaria para retirar estructuras pero su paso por el paseo puede generar daños si no se controla adecuadamente. Por eso los agentes supervisan los trabajos y permanecen en la zona para comprobar cómo se desarrollan las maniobras. La actuación, que no elimina la imagen de restos pendientes en otros puntos de Alicante, sí recalca la necesidad de vigilar el desmontaje en espacios especialmente delicados.

Las Hogueras han terminado pero su retirada sigue escribiendo una última escena en las calles. Alicante avanza hacia la normalidad con zonas ya recuperadas y otras todavía ocupadas por vallas, basura o material festero. Dos días después de la Cremà, la ciudad mantiene abierta una tarea menos visible que la pólvora y los monumentos, aunque igual de necesaria para devolver calles, paseos y jardines a su uso habitual.