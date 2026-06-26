La "resaca" de la Cremà en Alicante: limpieza pendiente tras una noche sin inspectores

La ciudad de Alicante continúa recuperando la normalidad tras las Hogueras. Mientras los operarios de la limpieza prosiguen con las tareas de adecuación de la vía pública, Compromís tilda de "insuficiente" el operativo de la Nit de la Cremà y asegura que ningún inspector supervisó el servicio durante una de las noches más importantes del año.

"La falta de recursos humanos, medios materiales y coordinación ha quedado en evidencia durante Fogueres", ha manifestado el portavoz valencianista, Rafa Mas, quien ha denunciado "el desastre de gestión, coordinación y planificación del plan de refuerzo de limpieza por parte del gobierno de Barcala".

Además, el edil progresista ha añadido que "en la noche de la Cremà, cuando más residuos se generan, no hubo ni un solo inspector municipal de servicio para garantizar que la contrata cumpliera con su trabajo y que los residuos fueran tratados como corresponde". Por ello, Mas afirma que "es inaceptable que Alicante tenga que soportar esta situación".

Al respecto, el portavoz de Compromís ha avanzado que su formación pedirá explicaciones en el próximo pleno y exigirá responsabilidades al Consistorio: "Ya advertimos antes de Fogueres al concejal de Limpieza: el refuerzo para fiestas era insuficiente, y dos días después de la finalización de las fiestas los hechos nos dan la razón", añade Mas.

El concejal incide en que "durante las fiestas solo han trabajado 110 barrenderos" y que gran parte de la plantilla, la maquinaria y el baldeo sea ha dedicado al centro de la ciudad. "Los barrios han estado días sin barrer y así han amanecido tras las fiestas; imposibles, intransitables y llenos de porquería", ha recriminado.

En la misma línea, Compromís ha asegurado que exigirá una respuesta al edil del área, Rafael Alemañ, en la sesión plenaria del próximo lunes: "Según las explicaciones pediremos su dimisión o no", ha avanzado Mas.