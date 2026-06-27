Ventura y Cartagena rematan la Feria por la Puerta Grande

La tarde en Alicante estaba llamada a ser la del perfecto remate a una gran Feria de Hogueras y así fue en parte. Tres rejoneadores, dos de ellos primeras figuras como Andy Cartagena y Diego Ventura junto al joven portugués Duarte Fernandes y con los toros de Fermín Bohórquez que regresaban a Alicante tras el gran juego de las ferias pasadas.

Abrió la tarde el benidormí Andy Cartagena y lo hizo con un toro que no fue sencillo. Al de Bohórquez le faltó ritmo y acometividad, más bien se rajó en cuando sintió el primer rejón. Cartagena tuvo que hacerlo todo él y planteó una faena a toro parado. Llegando mucho a la cara del toro tuvo que estructurar toda su faena. Destacó en el tercio de banderillas el caballo Duende, un caballo de mucha técnica y muy hecho en las tardes más difíciles.

Hasta en cuatro ocasiones entró con mucho riesgo ya que tenía que llegar y provocar mucho al caballo. La parte más intensa de la faena llegó con al caballo llamado Pintas, un caballo muy conocido con el que colocó tres banderillas cortas, una de ellas por dentro de manera muy comprometida. Solicitó Cartagena permiso para colocar una rosa, pero la presidencia no se lo permitió. Metido en los terrenos del toro dejó un primer rejón de muerte, lo hizo con dos vueltas y dos intentos, dejó finalmente el rejón. Esta fue sin duda una faena más para aficionados con las complicaciones del toro.

Con el cuarto, Andy Cartagena sacó al ruedo a todos sus mejores caballos. Cuando se hizo presente en el ruedo el caballo Cartago, con las crines sueltas, el público lo ovacionó con entrega. Demostró tener Cartagena un gran dominio de los terrenos y aprovechó ese conocimiento para que la faena subiera de nivel. Con este caballo hizo el paso español con una pirueta a tres remos, que puso a todo el público de acuerdo.

Más tarde con el caballo de nombre Baena llegaron los mejores pares y los momentos más intensos de la faena, ya que hubo riesgo, ajuste y perfecta ejecución. El público se entregó con el caballo Bandolero, del hierro de Manzanares, un precioso ejemplar que le permitió colocar una banderilla al violín haciendo que la faena vibrara más. Y ya para el remate, el talismán de Cartagena, ese caballo llamado Pintas puso el colofón de lujo. Dejó un perfecto rejón de muerte que fue decisivo y le valió cortar las dos orejas. Cartagena ya posee 17 Puertas Grandes en Alicante.

Diego Ventura regresaba a Alicante con la vitola de figura máxima. Al hispano – luso le contemplan veinte puertas grandes en Madrid, la última esta pasada feria. Su toro, el que hizo segundo fue un animal con mucha calidad, pero con la fuerza justa. Con el caballo de nombre kiriko toreó a dos pistas y no dudó en citar sobre las patas traseras para arrancar directo al toro en varias ocasiones llegando a niveles de mucha transmisión con las primeras banderillas.

Optó más tarde por sacar a Quitasueños, un caballo experto en los quiebros, ya que según avanzaba la faena el toro se fue parando. Un cite a toro parado para colocar la banderilla al quiebro puso la plaza en pie. Con suma facilidad y con mucha espectacularidad construyó Ventura su faena, entre vítores y público puesto en pie. Más tarde con el caballo Fouto colocó las tres rosas haciendo por delante un desplante del caballo arrodillado frente al toro. Toda una sorpresa este caballo joven. Ya con el rejón de muerte, Ventura colocó el rejón final con perfecta ejecución y de efectos fulminantes. A este toro Ventura le cortó las dos orejas.

El quinto fue un toro que dio un gran juego por la clase y por el ritmo. Muy valiente, muy sobrado y fácil anduvo Ventura durante toda la faena. Fue este un toro que galopó y Ventura hasta se permitió momentos de alardes y desplantes. El hispano – luso disfrutó y eso se notó. Toda su madurez y toda su gran experiencia la puso al servicio del rejoneo y del público de Alicante. Oro Negro fue un caballo con el que Ventura llegó a cotas muy altas en el trasteo. Con suma facilidad colocó banderillas, combinando los quiebros, las batidas y los desplantes, un auténtico lujo a caballo. Pero en el momento más intenso de la faena, el toro se echó a tierra y Ventura quitó la cabezada clavando la banderilla con un caballo que mordía el morrillo del toro. Ese caballo se llamó Bronce. Un certero rejón de muerte le dio las dos orejas proclamándose triunfador absoluto de la tarde.

Debutaba en Alicante el portugués Duarte Fernandes y lo cierto es que medirse con dos titanes de rejoneo no es tarea sencilla, pero Duarte solventó la tarde con solvencia y una técnica depurada. En el tercero de la tarde siempre lo citó de lejos y proporcionó mucha espectacularidad en cada par. Su estilo es ajustado en el embroque y muy clásico en la ejecución, sus movimientos son elegantes. Con el caballo de pelaje tordo en fase blanca de nombre Mistral, dejó muestras de su calidad con un caballo muy valiente y de gran flexibilidad, tras colocar los pares con suma facilidad no faltaron las piruetas dando la vuelta completa en la cara del toro, algo que llegó muchos a los tendidos. Colocó al violín tres banderillas cortas como gran remate a la faena. La faena fue larga y eso provocó que el toro se parara y no le ayudara nada para el rejón de muerte. Dejó un pinchazo antes de hundir el rejón de muerte en una segunda entrada. Hubo petición de oreja y finalmente el premio llegó.

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Ya en el sexto Duarte volvió a jugar con las distancias y volvimos a ver la pureza de sus formas y el clasicismo en las diferentes maneras de ejecutar las suertes. Citó a los toros de lejos y provocó largas ovaciones entre el público. Con el caballo Mistral no dejó de hacer piruetas y desplantes y dejó una gran actuación, que llegó al cénit con tres banderillas cortas. Un pinchazo dio paso a un rejón que cayó al suelo. En la segunda entrada también falló, viendo como se le iba la puerta Grande. Se acabó la Feria con este toro, la Feria de las nueve Puertas Grandes.