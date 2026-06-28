Hermanos Ferrández enciende un Postiguet abarrotado para ver los fuegos artificiales

La tercera jornada del concurso de fuegos artificiales dejó este sábado una imagen rotunda: el entorno de la playa del Postiguet de Alicante completamente abarrotado y miles de personas pendientes del cielo.

No era una noche cualquiera. Disparaba Hermanos Ferrández, ganadores del pasado año, y la expectación se notaba desde horas antes. "Tendremos un castillo muy variado", avanzaba Leo Ferrández. Y no defraudó.

El espectáculo arrancó con efectos digitales y monotiros de cometas y volcanes que fueron calentando el ambiente. Poco a poco, el ritmo fue creciendo con tracas aéreas y una combinación de efectos (craquelé, colgantes y carcasas tipo fantasma) que cruzaban el cielo "de derecha a izquierda desapareciendo visualmente", tal y como había anunciado el propio pirotécnico.

Uno de los momentos más vistosos llegó con la palmera de tronco dorado, celebrada por el público, antes de dar paso a las fases acuáticas con color y craquelina. En total, 15 minutos y unos pocos segundos más de espectáculo y 403 kilos de pólvora para mantener la atención de un público que, aunque algo contenido durante el desarrollo, terminó entregado.

Porque el final sí cumplió con creces. Un despliegue multicolor acompañado de candelas formando fachadas desembocó en un potente bombardeo de truenos que arrancó una ovación generalizada.

En tierra, la imagen era la de grandes citas. La Plaza Puerta del Mar y sus alrededores registraron un lleno absoluto, mientras que en la zona de la Volvo, donde en días anteriores se habían vivido momentos de tensión con personas trepando muros, la presencia de la Policía Portuaria evitó incidentes y mantuvo el control.

Cabe recordar que el cambio de ubicación tras la eliminación del espigón del Cocó ha reducido el espacio disponible, concentrando aún más al público en determinados puntos y elevando la sensación de lleno.

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El concurso no se detiene. Este domingo será el turno de Pirotecnia Alto Palancia, mientras que el lunes cerrará Fuegos Artificiales del Mediterráneo.