Hogueras 2026: La Feria de las Nueve Puertas Grandes

Todos los días se ha abierto la Puerta Grande de Alicante. Desde el viernes 19, con la novillada con caballos, en la que salieron los tres toreros en hombros, hasta la corrida de rejones que cerró el ciclo el sábado 27, con Andy Cartagena y Diego Ventura como los últimos triunfadores de un gran ciclo.

La feria también nos ha dejado algunos datos curiosos, como el de que únicamente se han desmonterado tres banderilleros en los nueve días de festejos. Es el caso de Javier Ambel, Cristian Expósito e Ismael González, un dato llamativo porque ha habido grandes tercios cuajados en el ruedo.

Otro dato positivo es la ausencia de percances serios ni heridas por asta de toro. Tan sólo los banderilleros Fernando Sánchez, que sufrió una aparatosa voltereta; Andrés Revuelta, que fue atrapado por el toro a la salida de un par en las tablas; y el novillero Cristóbal Granero, que sufrió una luxación en el hombro derecho el pasado día 26 al entrar a matar a su segundo novillo de Alcurrucén, han tenido que ser atendidos en la enfermería. Pero ninguno de ellos ha sido herido por el pitón del toro, una buena noticia que da más importancia al éxito global del ciclo de Hogueras.

Samuel Navalón en la Plaza de Toros de Alicante / Rafa Arjones

Como corridas en conjunto más importantes hay que destacar dos: la de Santiago Domecq y la de Victorino Martín. El primer hierro debutaba en Alicante a pesar de ser uno de los más importantes del panorama nacional. Su debut, el día 23 de junio, nos dejó una corrida en conjunto repleta de clase y transmisión que propiciaron que un torero saliera por la Puerta Grande. Hablamos de Alejandro Talavante, que abandonó en solitario la plaza en volandas sin la compañía de Morante de la Puebla, que se negó a salir en hombros, según publicó la empresa, como medida de protesta por el agravio comparativo de la presidencia en la concesión de trofeos en esa tarde, todo un personaje.

La otra gran corrida lidiada en conjunto llegó el día 24 y de nuevo tuvo el hierro de Victorino Martín, ganadero que en los últimos tres años ha ganado todos los premios referidos a la feria. Hubo grandes toros en esa corrida, especialmente el tercero, que fue premiado con la vuelta al ruedo y que rozó, de nuevo, el indulto, aunque finalmente no llegó.

Otro conato de indulto se produjo en la tarde del viernes 19 con la faena al tercer novillo de la tarde que realizó Javier Cuartero. Gran novillo del hierro de Talavante para el que se pidió el indulto con mucha fuerza, aunque finalmente este no llegó. Cuartero le cortó las dos orejas en una faena de mucha calidad artística.

Entre los nombres que han brillado de toreros destacan Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Manuel Jesús El Cid, Manzanares, Marco Pérez, David de Miranda, Samuel Navalón, Manuel Escribano o Tomás Rufo, entre otros. Todos ellos han rayado a gran altura y han dejado el listón de la Feria en lo más alto.

Al final, una feria que se dedicó al maestro Esplá ha tenido el brillo y la altura de tan gran maestro alicantino, que sigue adelante con su exposición en la Plaza de Gabriel Miró y al que, curiosamente, sólo le han brindado en tres ocasiones: El Cid en su primer toro, Escribano su tercio de banderillas en el tercer toro y el novillero Óscar Campos, de Madrid, su faena en la clase práctica del día 25 de junio.

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