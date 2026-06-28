El confeti volvió a conquistar este domingo la avenida Pintor Xavier Soler para poner el broche de oro a las Hogueras de 2026. El coso multicolor repitió por segundo año consecutivo su recorrido en el entorno del centro comercial Gran Vía, donde volvió a demostrar que el cambio de ubicación ha encontrado su sitio. Música, risas y una lluvia de 2.000 kilos de los tradicionales papelitos de colores envolvieron el desfile que despide oficialmente la Fiesta.

Recuperado en 2023 tras once años de ausencia, el Coso Multicolor dejó el pasado año su recorrido histórico entre la plaza de los Luceros y el Ayuntamiento para trasladarse a los barrios. El objetivo: acercar la Fiesta a otras zonas de la ciudad y aliviar la presión en el centro tras varios días de intensa actividad festera. La edición de este año ha reunido a 44 carrozas. El desfile ha arrancado en la rotonda del centro comercial Gran Vía y ha recorrido la avenida Pintor Xavier Soler, donde las carrozas han dado tres vueltas ante cientos de personas que no han querido perderse uno de los actos más desenfadados del programa oficial.

Las Hogueras de Alicante se despiden a golpe de confeti / Alex Domínguez

Como manda la tradición, las primeras en abrir el recorrido han sido las Belleas del Foc y sus damas de honor. En cabeza, la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, subida en una carroza decorada con una fuente y dos columnas. Tras ella, la Bellea del Foc adulta, María Pastor, en una carroza de mayores dimensiones, con una decoración similar a la infantil y presidida por un almendro. Desde lo alto de sus carrozas, ambas han saludado al público durante la primera vuelta, mientras los aplausos respondían al paso de las máximas representantes de la Fiesta.

Pero ese primer recorrido apenas era el preludio. En cuanto terminó la vuelta de saludo, el confeti se adueñó de la avenida. Las carrozas comenzaron a lanzar sin descanso miles de papelitos de colores y, a pie de calle, pequeños y mayores se sumaron a la batalla improvisada. En cuestión de minutos, el asfalto quedó cubierto por una alfombra multicolor en una tarde marcada también por el calor y la humedad.

Tras las Belleas del Foc y sus damas de honor les seguían las carrozas de los cargos de las distintas comisiones, esto es, bellezas y damas de honor, incluidos también los presidentes infantiles, así como los representantes de las barracas infantiles, completando un cortejo que puso el punto y final a las Hogueras de 2026.

Entre el público, muchos asistentes respaldaban este segundo año el acierto del cambio de ubicación. “Me encanta que lo hayan trasladado hasta esta avenida, la gente lo está disfrutando mucho y así dejamos el centro”, aseguraba Leticia Ferreras. En la misma línea, Irene Calvo señalaba que “es un acto muy divertido, tanto para los cargos que van en las carrozas como para nosotros, que venimos con niños pequeños. Es la forma de despedir las Hogueras”.

Alejandro Esquerdo aseguraba que “la recuperación de este desfile que permite un formato más desenfadado fue todo un acierto”. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez apuntaba que “podrían cambiar de barrio cada año, para que otros distritos puedan disfrutar también de la iniciativa”. No tan contentos estaban algunos vecinos, como Lola Agulló, que lamentaba que “no hay tranquilidad, si quieres escapar de las Hogueras y no vas al centro, pero luego vienen aquí”. Los establecimientos hosteleros y las terrazas sí han agradecido el traslado del desfile, que este domingo lucían llenas tanto en el exterior como en el interior.

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Con motivo de la celebración del desfile, la rotonda del alcalde Agatángelo Soler permaneció parcialmente cortada al tráfico para evitar colapsos en la zona. Así, las Hogueras se despiden un año más por todo lo alto, entre una lluvia de confeti, aplausos y el último estallido de alegría antes de decir adiós hasta 2027.