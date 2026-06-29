Alto Palancia resplandece en la penúltima noche de fuegos artificiales en el Postiguet

Los castellonenses de la Pirotecnia Alto Palancia firmaron la noche de este domingo un castillo de fuegos artificiales variado y bien secuenciado que levantó los aplausos del Postiguet.

Con arranque sonoro, marcado por un potente bombardeo aéreo, el color se fue adueñando de las diferentes alturas del cielo alicantino hasta llegar a una sucesión de grandes efectos dorados. Finalmente, una fiesta de color y silbadores dio paso a una auténtica supernova cromática, que tras el golpe final, mereció el asombro del público.

Noticias relacionadas

Este lunes, día de San Pedro, Fuegos Artificiales del Mediterráneo cerrará el concurso de castillos y despedirá desde el cielo estas Hogueras 2026.