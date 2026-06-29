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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: esta noche finaliza el concurso de fuegos artificiales

Así ha sido la penúltima noche de fuegos artificiales en el Postiguet

Así ha sido la penúltima noche de fuegos artificiales en el Postiguet

Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

C. Suena

La ciudad ya ha despedido las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ardieron la noche del miércoles dando por finalizadas las fiestas de este año, aunque con el concurso de fuegos artificiales parece que siempre queda un rescoldo de la fiesta. INFORMACIÓN te sigue ofreciendo toda la información de las Hogueras, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos últimos días.

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